F1, scatta il weekend di Austin: Verstappen vuole insidiare le McLaren. Speranza Ferrari?

Sta per cominciare un weekend che si preannuncia caldissimo il quel di Austin, città del Texas che ospita il GP delle Americhe, diciannovesimo appuntamento valido per il Mondiale 2025 in scena presso l’iconico COTA. Oggi, venerdì 17 ottobre, scatteranno le prove libere, che daranno le prime indicazioni di un weekend che, ricordiamo, sarà contrassegnato anche dalla Sprint Race.

Si comincerà alle ore 19:30 italiane con la prima nonché unica sessione di prove, un turno in cui i piloti dovranno subito trovare la giusta confidenza con un tracciato dalle mille insidie, una su tutte i cambi di pendenza, i quali saranno accentuati dalle temperature, elevatissime, previste sul circuito texano (Per oggi al momento la massima prevista è di 32 gradi centigradi).

Successivamente, alle ore 23:30 scatteranno quindi le qualifiche della Sprint che daranno le prime importanti indicazioni. I riflettori, neanche a dirlo, saranno puntati sulle McLaren di Oscar Piastri e Lando Norris, fino ad un certo punto della stagione dominatori indisturbati salvo poi calare vistosamente nelle ultime uscite favorendo il cameback della Red Bull di Max Verstappen, adesso motivatissimo a fare saltare il banco. L’olandese, almeno sulla carta, potrebbe fare la differenza sul primo settore. Ma soltanto la pista fornirà il vero responso.

Attenzione ovviamente anche alle Ferrari, speranzosa di replicare lo splendido successo siglato l’anno scorso da Charles Leclerc, per l’occasione subito seguito dal compagno di squadra del tempo Carlos Sainz. Ripetersi sarà complicato, ma l’importante per la rossa sarà quella di essere protagonisti fin da oggi considerato il fine settimana sui generis. Discorso speculare per la Mercedes di George Russell e Andrea Kimi Antonelli, freschi di rinnovo quindi incentivati a partire subito con il piede giusto.