F1: Piastri segna il miglior tempo in una FP2 di difficile lettura a Marina Bay. Indietro le Ferrari

Va in archivio un turno oltremodo singhiozzante in quel di Marina Bay, circuito che ospita questo week end il GP di Singapore, diciottesimo appuntamento valido per il Mondiale 2025 di Formula 1. La seconda sessione di prove libere è stata infatti contrassegnata da due bandiere rosse – scaturite da un incidente di George Russell, andato a muro, e un altro di Liam Lawson – che hanno così stravolto i piani dei piloti. Alla fine, a spuntarla in un segmento senza alcuna simulazione di passo gara, è stato Oscar Piastri.

L’attuale leader della classifica piloti ha confermato il buon feeling con la pista asiatica, firmando con gomma rossa (pneumatico utilizzato anche da tutti gli altri protagonisti) il miglior tempo di 1:30.714 e precedendo di +0.132 un davvero sorprendente Isack Hadjar che, a bordo della sua Racing Bulls, ha ottenuto la seconda piazza precedendo la Red Bull di Max Verstappen, terzo a quota +0.143 e come sempre in agguato.

Attenzione poi alle buone prestazioni di casa Aston Martin, confermate dal quarto piazzamento di Fernando Alonso. Il veterano nello specifico ha raccolto un gap di +0.163. Segue poi un attardato Lando Norris (McLaren), quinto a +0.483 davanti a Lance Stroll (Aston Martin), sesto a +0.508, Esteban Ocon (Haas F1 Team), settimo a +0.584, e Carlos Sainz (Williams), ottavo a +0.584.

Indietro invece le Ferrari, team che ha chiuso la top 10 con la nona piazza di Charles Leclerc (+0.752), molto falloso per via di una macchina che evidentemente non gli dà quello che desidera, e Lewis Hamilton, decimo con +0.777 spizzicando il muro nel suo giro decisivo prima della bandiera a scacchi.

Male e sfortunata poi la Mercedes. Oltre l’out di Russell infatti Andrea Kimi Antonelli si è dovuto accontentare solo della diciottesima casella malgrado un buon giro vanificato dalla seconda bandiera rossa e un mini lavoro sul passo gara effettuato con gomme gialle. Il suo ritardo è di +2.005. Ma per capire meglio le prestazioni si dovrà aspettare domani.