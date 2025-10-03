Quando la F1 domani in tv, GP Singapore 2025: orari FP3 e qualifiche

Mentre siamo impegnati nella giornata dedicata alle prove libere, domani entreremo ufficialmente nel vivo per quanto riguarda il fine settimana del Gran Premio di Singapore, diciottesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2025.

Quale sarà il programma di domani? La giornata nella splendida città-stato asiatica prenderà il via alle ore 11.30 con la terza sessione di prove libere della durata di 60 minuti, mentre alle ore 15.00 non si scherzerà più e saranno i cronometri a farla da padrone con le qualifiche che andranno a comporre lo schieramento di partenza della gara di domenica che, invece, prenderà il via alle ore 14.00. Come ben sappiamo, partire davanti a tutti a Singapore può fare tutta la differenza del mondo.

Gli spunti di interesse sono davvero corposi. Il leader della classifica generale Oscar Piastri, dopo il disastro di Baku, sarà in grado di riprendersi e tornare ai suoi standard? Lando Norris dopo il passo falso azero proverà a rimettere sotto pressione il compagno di scuderia? Alle loro spalle chi si inserirà? Max Verstappen dopo le straordinarie vittorie di Monza e Baku continuerà nel suo ottimo momento? Le Mercedes, in una pista dove le temperature non saranno basse, saranno in grado di emergere ancora? Infine, le Ferrari, saranno in grado di uscire dal torpore delle ultime uscite?

Come seguire l’evento in tv? Il sabato del Gran Premio di Singapore sarà trasmesso in diretta ed esclusiva da Sky Sport per mezzo dei canali Sky Sport 1 (201), Sky Sport F1 (207) e Sky Sport 4K (213). Su TV8 (canale 125 di Sky e 8 dgt) saranno disponibili le qualifiche in differita dalle ore 18.00. In streaming si potrà seguire su NOW e SkyGO, mentre su tv8.it sarà disponibile la programmazione di TV8. OA Sport, come sempre, vi garantirà la DIRETTA LIVE testuale di ogni turno o sessione.

PROGRAMMA GP SINGAPORE F1 2025 (orari italiani)

Sabato 4 ottobre

Ore 11.30-12.30 Prove libere 3

Ore 15.00-16.00 Qualifiche

PROGRAMMA GP SINGAPORE: COME SEGUIRLO IN TV O STREAMING

Diretta Tv: Sky Sport 1 (201), Sky Sport F1 (207), Sky Sport 4K (213). Differita su TV8 alle ore 18.00

Diretta streaming: NOW e SkyGO. Su tv8.it la programmazione di TV8

Diretta Live Testuale: OA Sport