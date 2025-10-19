F1, Oscar Piastri: “Non ho trovato ritmo in qualifica. Domani ci proverò, il weekend non è finito”

Ha poca voglia di sorridere Oscar Piastri al termine delle qualifiche del Gran Premio degli Stati Uniti, diciannovesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2025. Sullo splendido scenario del COTA – Circuit of the Americas di Austin, Texas, il pilota australiano ha concluso un sabato davvero grigio. In precedenza, infatti, aveva scatenato l’incidente in curva 1 che aveva eliminato anche il suo compagno di team Lando Norris, quindi nelle qualifiche in vista della gara di domani (ore 21.00 italiane) non è andato oltre la terza fila.

Max Verstappen ha conquistato la pole position con il tempo di 1:32.510 mettendo 291 millesimi tra sé e Lando Norris (McLaren) e 297 su Charles Leclerc (Ferrari). Quarta posizione per George Russell (Mercedes) a 316 millesimi, quinta per Lewis Hamilton (Ferrari) a 405 mentre è sesto un deludente Oscar Piastri (McLaren) a 574 in una delle sue versioni meno brillanti della stagione.

Al termine della giornata sulla pista di Austin, il pilota del team di Woking ha analizzato quanto avvenuto in pista ai microfoni di Sky Sport: “Non ho commesso errori particolari, semplicemente non ho sentito di aver trovato il ritmo giusto per tutta la sessione, ho solo faticato. Andremo a vedere perché, ovviamente. Ma sì, è stata una battaglia. Ovviamente, quando non hai il ritmo che desideri, non è mai una bella sensazione”.

Ad ogni modo il nativo di Melbourne non getta la spugna in vista della gara: “Ad ogni modo domani ci saranno molte opportunità, ci sono questioni legate alla strategia, e speriamo che il nostro ritmo di gara sia buono. Il COTA è una pista su cui si possono effettuare sorpassi, quindi vedremo cosa possiamo fare. Il weekend è tutt’altro che finito”.