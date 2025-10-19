F1, Charles Leclerc: “Sorpreso del 3° posto! La macchina varia le prestazioni anche senza cambiare nulla”

Charles Leclerc è sorridente e sorpreso allo stesso tempo dopo aver centrato la terza posizione al termine delle qualifiche del Gran Premio degli Stati Uniti, diciannovesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2025. Sullo splendido scenario del COTA – Circuit of the Americas il pilota monegasco temeva un’altra qualifica complicata come quella di ieri per la Sprint Race e, invece, ha sfiorato la prima fila per soli 6 millesimi.

Max Verstappen, infatti, ha messo le mani sulla pole con un ottimo tempo di 1:32.510 e 291 millesimi su Lando Norris (McLaren) mentre è terzo proprio Charles Leclerc (Ferrari) a 297. Quarta posizione per George Russell (Mercedes) a 316 millesimi, quinta per Lewis Hamilton (Ferrari) a 405 mentre è solamente sesto Oscar Piastri (McLaren) a 574. Chiude al settimo posto Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) a 604, quindi in ottava Oliver Bearman (Haas) a 629, nona per Carlos Sainz (Williams) a 640 e Fernando Alonso (Aston Martin) decimo a 650.

Al termine della Q3, il pilota del team Ferrari ha analizzato quanto avvenuto in pista nel corso delle interviste di rito, oggi condotte da David Coulthard: “Sinceramente questo terzo posto rappresenta una grossa sorpresa considerando il weekend difficile che stavamo vivendo. Posso dire che siamo riusciti a mettere tutto insieme nel giro giusto. Dobbiamo ancora capire alcune cose di questa vettura perchè vive troppe oscillazioni a livello di prestazioni, anche senza cambiare nulla”.

Charles Leclerc prosegue nella sua analisi: “Questa mattina abbiamo lavorato tanto e speriamo di proseguire in questa direzione. La gara di domani? Solitamente la nostra vettura si comporta meglio la domenica rispetto al sabato, vedremo come andranno le cose. No so se avremo il passo per battagliare con Max Verstappen e le McLaren ma ci proveremo. Spero di partire bene come accaduto un anno fa e anche questa mattina nella Sprint Race”.