F1, Lando Norris: “Buon 2° posto, oggi la pole non era possibile. Il via di domani? Guarderò solo Max”

Lando Norris guarda il bicchiere mezzo pieno dopo aver centrato la seconda posizione al termine delle qualifiche del Gran Premio degli Stati Uniti, diciannovesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2025. Sullo splendido scenario del COTA – Circuit of the Americas il pilota inglese ha fatto il massimo, probabilmente, che aveva a disposizione, ovvero chiudere al secondo posto e stare davanti al compagno di scuderia Oscar Piastri. Missione compiuta.

Max Verstappen ha firmato la pole position con il tempo di 1:32.510 rifilando 291 millesimi proprio a Lando Norris mentre è terzo Charles Leclerc a 297. Quarta posizione per George Russell a 316 millesimi, quinta per Lewis Hamilton a 405 mentre è solamente sesto Oscar Piastri a 574. Chiude al settimo posto Andrea Kimi Antonelli a 604, quindi in ottava Oliver Bearman a 629, nona per Carlos Sainz a 640 e Fernando Alonso decimo a 650.

Al termine delle qualifiche il pilota del team McLaren ha raccontato le sue sensazioni nelle interviste di rito, oggi condotte da David Coulthard: “Sono migliorato un decimo nell’ultimo tentativo per un secondo posto importante. Ad ogni modo oggi è stata una faticaccia! Non so perchè. Ieri mi sentivo più a mio agio con la vettura. Oggi no, forse anche per colpa del vento forte. Ad ogni modo non è stato semplice mettere tutto insieme in un giro unico”.

Il pilota classe 1999 prosegue nel suo racconto: “Sono contento di questo secondo posto perchè ho spinto davvero al massimo. Oggettivamente oggi non potevo puntare alla pole position. La gara di domani? Non penserò all’incidente al via della Sprint Race. Voglio guardare solo avanti e battagliare con Max Verstappen”.