F1, Lando Norris: “A Singapore voglio ripetere il successo di un anno fa, ma occhio a Verstappen e Ferrari”

Lando Norris non vuole mollare e lo ha confermato nel corso della conferenza stampa odierna, che ha dato il via ufficiale al fine settimana del Gran Premio di Singapore, diciottesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2025. Nello splendido scenario del tracciato cittadino di Marina Bay siamo pronti per vivere un’altra tappa di estrema rilevanza per quanto concerne la corsa al titolo che, fino ad oggi, è ancora tutta interna al team McLaren.

Max Verstappen, però, dopo le due ultime vittorie, vuole provare il colpaccio. L’olandese rimane ancora distante 69 lunghezze dal leader della classifica generale, Oscar Piastri, mentre il pilota inglese si trova 25 punti sotto il compagno di scuderia. Stiamo per vivere un finale di stagione davvero tutto da vivere con ogni punto che varrà doppio e ogni vittoria che potrebbe risultare decisiva per andare a mettere le mani sul trionfo finale.

Nel corso della conferenza stampa odierna il pilota classe 1999 ha iniziato il suo racconto dal weekend in arrivo: “Sono fiducioso – esordisce – dopotutto l’anno scorso ho vissuto una gara molto buona culminata con una bella vittoria. Credo che sia sempre bello correre qui a Singapore sin dall’esordio mio del 2019. So che in questa occasione il meteo potrebbe essere peggiore rispetto alle ultime edizioni, per cui potremmo vivere un fine settimana intenso”.

Lando Norris, poi, passa a delineare i valori in pista che si attende a Marina Bay e non solo: “Max Verstappen? Arriva da due vittorie e non penso che siano frutto del caso. Per me può darci filo da torcere fino a fine stagione. Quali chance potrà avere? Non certo vicine allo zero %, avrà modo di inserirsi. Intanto pensiamo al campionato costruttori che è molto vicino. Abbiamo vissuto un anno particolare. Potevo vincere tutte le prime 7 gare della stagione, poi siamo migliorati ma gli avversari hanno risposto e ora la Red Bull sembra al nostro livello. Sicuramente noi abbiamo avuto la macchina migliore tranne poche eccezioni come Monza, mentre a Baku siamo stati noi a sbagliare. Cosa mi aspetto per il weekend? Max sarà vicino, ma anche le Ferrari non saranno da meno”.