Formula 1GP SingaporeSport in tv
F1, GP Singapore 2025 su TV8: orari in chiaro fine settimana, qualifiche e gara
Il Gran Premio di Singapore sarà il diciottesimo dell’edizione 2025 del Mondiale di F1, che si appresta dunque a concludere il terzo quarto della sua lunghissima stagione. L’evento di Marina Bay si terrà nel weekend del 3-5 ottobre e rappresenta ormai un appuntamento fisso per il Circus, divenuto di casa nella città-stato asiatica.
Nato nel 2008, generò grandissima curiosità per il fatto di essere il primo di sempre in notturna. Il tracciato urbano è stato oggetto di diverse modifiche nel corso del tempo, allo scopo di renderlo più filante e meno tortuoso. In particolare, due anni orsono sono state rimosse quattro curve a gomito nella parte finale del giro, allo scopo di avere un lungo rettilineo in più.
Nel 2024 si impose Lando Norris (McLaren) davanti a Max Verstappen (Red Bull) e Oscar Piastri (McLaren). Le Ferrari vissero un fine settimana deludente. Charles Leclerc fu solo quinto, mentre Carlos Sainz concluse settimo. Nel mezzo, ci fu chi si è vestito di Rosso per questa stagione, ovverosia Lewis Hamilton. Cosa accadrà nel 2025? Per scoprirlo, bisognerà seguire il GP di Singapore in TV.
GP SINGAPORE F1 – GUIDA TV8
Sabato 4 ottobre
Ore 18.00 F1, Qualifiche – Differita tv in chiaro.
Domenica 5 ottobre
Ore 17.00 F1, Gara – Differita tv in chiaro.
PALINSESTO GP SINGAPORE F1 2025
TV IN CHIARO – Non è prevista alcuna copertura in chiaro in diretta, né delle qualifiche, né della gara. Il canale TV8 (125 SKY, 8 DT) trasmetterà gratuitamente, ma in differita, il Gran Premio di Singapore.
TV A PAGAMENTO – Il canale monotematico Sky Sport F1 (207) trasmetterà integralmente in diretta la gara di Marina Bay. I canali generalisti Sky Sport Uno (201) e Sky Sport 4K (213) avranno a loro volta modo di proporre la medesima programmazione, salvo differenti scelte editoriali dell’azienda.
STREAMING – L’evento asiatico potrà essere seguito in diretta su Pc, Tablet e Smartphone tramite l’App SkyGo (riservata a chi possiede un abbonamento Sky) e tramite il servizio streaming on demand NOW. Inoltre il sito internet TV8.it proporrà la gara al medesimo orario in cui sarà trasmessa in TV.
DIRETTA SCRITTA – OA Sport vi proporrà la diretta scritta di tutti i turni del Gran Premio di Singapore, dalla prima sessione di prove libere alla bandiera a scacchi della gara.
PROGRAMMA COMPLETO GP SINGAPORE F1 2025
VENERDI’ 3 OTTOBRE (ORARI ITALIANI)
Ore 11:30 F1, Prove Libere 1
Ore 15:00 F1, Prove Libere 2
SABATO 4 OTTOBRE (ORARI ITALIANI)
Ore 11:30 F1, Prove Libere 3
Ore 15:00 F1, Qualifiche
DOMENICA 5 OTTOBRE (ORARIO ITALIANO)
Ore 14:00 F1, Gara