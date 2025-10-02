Seguici su
LEGGI OA SPORT e AZZURRA SENZA PUBBLICITÀ
ABBONATI

Formula 1GP SingaporeSport in tv

F1, GP Singapore 2025 su TV8: orari in chiaro fine settimana, qualifiche e gara

Pubblicato

5 minuti fa

il

Per approfondire:
Kimi Antonelli / Pier Colombo

Il Gran Premio di Singapore sarà il diciottesimo dell’edizione 2025 del Mondiale di F1, che si appresta dunque a concludere il terzo quarto della sua lunghissima stagione. L’evento di Marina Bay si terrà nel weekend del 3-5 ottobre e rappresenta ormai un appuntamento fisso per il Circus, divenuto di casa nella città-stato asiatica.

Nato nel 2008, generò grandissima curiosità per il fatto di essere il primo di sempre in notturna. Il tracciato urbano è stato oggetto di diverse modifiche nel corso del tempo, allo scopo di renderlo più filante e meno tortuoso. In particolare, due anni orsono sono state rimosse quattro curve a gomito nella parte finale del giro, allo scopo di avere un lungo rettilineo in più.

Nel 2024 si impose Lando Norris (McLaren) davanti a Max Verstappen (Red Bull) e Oscar Piastri (McLaren). Le Ferrari vissero un fine settimana deludente. Charles Leclerc fu solo quinto, mentre Carlos Sainz concluse settimo. Nel mezzo, ci fu chi si è vestito di Rosso per questa stagione, ovverosia Lewis Hamilton. Cosa accadrà nel 2025? Per scoprirlo, bisognerà seguire il GP di Singapore in TV.

GP SINGAPORE F1 – GUIDA TV8

Sabato 4 ottobre

Ore 18.00 F1, Qualifiche – Differita tv in chiaro.

Domenica 5 ottobre

Ore 17.00 F1, Gara – Differita tv in chiaro.

PALINSESTO GP SINGAPORE F1 2025

TV IN CHIARO – Non è prevista alcuna copertura in chiaro in diretta, né delle qualifiche, né della gara. Il canale TV8 (125 SKY, 8 DT) trasmetterà gratuitamente, ma in differita, il Gran Premio di Singapore.

TV A PAGAMENTO – Il canale monotematico Sky Sport F1 (207) trasmetterà integralmente in diretta la gara di Marina Bay. I canali generalisti Sky Sport Uno (201) e Sky Sport 4K (213) avranno a loro volta modo di proporre la medesima programmazione, salvo differenti scelte editoriali dell’azienda.

STREAMING – L’evento asiatico potrà essere seguito in diretta su Pc, Tablet e Smartphone tramite l’App SkyGo (riservata a chi possiede un abbonamento Sky) e tramite il servizio streaming on demand NOW. Inoltre il sito internet TV8.it proporrà la gara al medesimo orario in cui sarà trasmessa in TV.

DIRETTA SCRITTAOA Sport vi proporrà la diretta scritta di tutti i turni del Gran Premio di Singapore, dalla prima sessione di prove libere alla bandiera a scacchi della gara.

PROGRAMMA COMPLETO GP SINGAPORE F1 2025

VENERDI’ 3 OTTOBRE (ORARI ITALIANI)
Ore 11:30 F1, Prove Libere 1
Ore 15:00 F1, Prove Libere 2

SABATO 4 OTTOBRE (ORARI ITALIANI)
Ore 11:30 F1, Prove Libere 3
Ore 15:00 F1, Qualifiche

DOMENICA 5 OTTOBRE (ORARIO ITALIANO)
Ore 14:00 F1, Gara

Argomenti correlati:
Pubblicità