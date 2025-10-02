F1, George Russell: “Non sono al 100%, Singapore è sempre una sfida”

Si è aperta con il consueto media-day la settimana del Gran Premio di Singapore 2025, diciottesimo appuntamento del Mondiale F1. Sul circuito di Marina Bay, i piloti sono pronti ad affrontare un weekend difficile che, nel passato, ha sempre riservato colpi di scena in ottica Mondiale, guidato sempre dalla McLaren di Oscar Piastri.

Il circuito cittadino, reso celebre poiché nel 2008 fu il primo in notturna, è teatro oggi di un nuovo scontro tra Lando Norris, vincitore nel 2024, e Oscar Piastri, leader della classifica piloti. Da non escludere anche Max Verstappen, reduce da due successi consecutivi a Monza e Baku. Da valutare, invece, le prestazioni di Mercedes e Ferrari, deludente l’anno scorso a Singapore.

Ai microfoni di F1 Tv, nella conferenza stampa, George Russell ha dichiarato: “Non ho aggiornamenti sul mio contratto, penso che per ogni pilota le cose devono essere fatte nel modo giusto. Ogni rinnovo diventa il più importante e deve essere fatto correttamente. Rispetto a Baku sto meglio, la gara era stata davvero dura, non sono ancora al 100%. A Singapore è sempre una sfida, anche se non avrò tanta aria da respirare. Il concetto di una tuta che possa refrigerare è ottima, quando si corre la temperatura è davvero alta”.

“Negli ultimi due anni siamo andati bene qui, la Ferrari è molto spesso forte. Due anni fa erano in pole e l’anno scorso sono andati bene fino al Q3. La McLaren è sempre forte nelle gare ad alto degrado nei circuiti cittadini”, ha poi concluso il britannico.