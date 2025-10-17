F1, George Russell: “La Mercedes è il team miglior per puntare al campionato il prossimo anno”

Si è aperta con il consueto media day la settimana del Gran Premio degli Stati Uniti d’America 2025, diciannovesimo appuntamento del Mondiale F1. Sul circuito di Austin si affronterà una delle tappe più importanti di tutta la stagione, che si avvia alla conclusione. Tante le questioni ancora aperte, con la lotta per il titolo in casa McLaren ancora aperta.

Tra i tanti temi c’è anche quello di una Mercedes che sembra alternare grandi prestazioni a risultati poco convincenti. George Russell, vincitore del Gran Premio di Singapore, ha espresso le sue considerazioni alla vigilia del GP dell’America, analizzando anche il suo rinnovo contrattuale. Come riportato da sbnation.com, il britannico ha dichiarato: “Beh, per quanto mi riguarda sono davvero felice di continuare [con Mercedes] perché la verità è che se tutti i posti fossero disponibili per il prossimo anno e potessi scegliere qualsiasi squadra per cui correre, credo che Mercedes sia la mia migliore possibilità di vincere il campionato il prossimo anno, e per me vincere è più importante che guadagnare soldi o sponsor o altro. Voglio vincere, ed è per questo che sto lottando”.