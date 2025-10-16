F1, Andrea Kimi Antonelli: “Felice per il rinnovo, voglio dare il massimo”

Scalda i motori Andrea Kimi Antonelli. Il pilota italiano spera di vivere un buon fine settimana in quel di Austin, località del Texas che ospita il GP delle Americhe, atto numero diciannove del Mondiale 2025 di Formula 1, in scena presso il celeberrimo tracciato del COTA.

L’emiliano, che in terra statunitense ha conquistato la prima pole in carriera (anche se era una qualifica sprint) spera di poter replicare le sensazioni vissute qualche mese fa a Miami, celebrando così nel migliore dei modi il rinnovo del contratto appena firmato con la Mercedes.

Presentatosi davanti ai giornalisti nel corso del classico media day del giovedì, Antonelli ha svelato le sue sensazioni, non nascondendo un po’ di emozione scaturita dalla firma del contratto: “La squadra è sempre stata molto chiara sui propri piani e su cosa voleva fare, quindi non mi sono mai preoccupato troppo, ma è sempre bello avere una conferma – ha detto Antonelli nelle parole raccolte da Motorsport.com – Soprattutto con tutti gli alti e bassi, soprattutto con il periodo difficile, qualche dubbio inizia a farsi sentire. Ma la squadra mi ha sempre supportato molto e mi ha detto apertamente di voler continuare con me, soprattutto per il prossimo anno. Sono davvero felice di aver avuto la conferma, ora che è stato annunciato. Anche se lo sapevo, mi rilassa un po’, un po’ di più, perché ora so per certo che avrò il posto per l’anno prossimo.”

Antonelli ha quindi proseguito: “Andare oltre il 2026? Non lo so, corro anno dopo anno e cerco sempre di ottenere i migliori risultati possibili e, come ho detto prima, la squadra ovviamente vuole lavorare con me anche in futuro, e non solo l’anno prossimo, ma devo dare il massimo anche io. Il loro piano è di continuare con me, probabilmente anche oltre il 2026 ma io, come pilota, devo dare il massimo e ottenere risultati, soprattutto l’anno prossimo perché avrò un anno di esperienza e ci saranno nuove regole per tutti e grandi opportunità. Quindi, soprattutto se avremo la macchina, sarà davvero importante per me massimizzare il risultato e dare il massimo, soprattutto se voglio il posto per il 2027 oppure oltre”.