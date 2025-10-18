F1, George Russell: “Ho cercato di sorpassare Max ma ero lontano, il secondo posto è meglio del previsto”

È Max Verstappen il vincitore della Sprint Race del Gran Premio degli Stati Uniti d’America 2025, diciannovesimo appuntamento del Mondiale F1. L’olandese, partito dalla pole position, ha sfruttato perfettamente l’uscita alla prima curva delle due McLaren, vittime di un incidente con Hulkenberg, per conquistare la sua dodicesima vittoria nelle gare brevi.

Seconda posizione per George Russell che ha provato il sorpasso sul quattro volte campione del mondo ma in staccata è andato lungo dopo un bloccaggio. Terza piazza per la Williams di Carlos Sainz, al secondo podio in stagione dopo quello conquistato nel Gran Premio di Azerbaijan. Lo spagnolo è riuscito ad anticipare le Ferrari di Hamilton e di Leclerc rispettivamente in quarta e quinta posizione.

Ai microfoni di F1 Tv, George Russell ha così commentato la sua gara: “Sapevo che Max non ti da molte opportunità. Ho visto mezza occasione e ci ho provato, sapevo di essere lontano ma va bene così. Il secondo posto è meglio di quello che potessimo aspettarci quindi sono dei buoni punti guadagnati. In curva 1 ero all’esterno, c’erano tante macchine e non ho visto bene. Dalla mia prospettiva sembrava ci fossero tre monoposto nello spazio di una”.