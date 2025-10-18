Dove vedere la F1 stasera in tv, GP USA 2025: orari Sprint e qualifiche, differita TV8, streaming

Tutto pronto al COTA di Austin per un sabato di fuoco in cui si disputeranno la Sprint e le qualifiche del Gran Premio degli Stati Uniti d’America 2025, valevole come diciannovesimo e sestultimo round stagionale del Mondiale di Formula Uno. La meravigliosa pista texana si appresta ad ospitare la quarta gara breve dell’anno e a seguire un’incandescente lotta per la pole position.

Max Verstappen scatterà al via della Sprint davanti a tutti dopo aver realizzato il miglior tempo nella Sprint Qualifying di ieri precedendo le McLaren di Lando Norris e Oscar Piastri. Seconda fila completata dalla sorprendente Sauber di Nico Hulkenberg, poi troviamo nell’ordine la Mercedes di George Russell e l’Aston Martin di Fernando Alonso. Obiettivo rimonta per le Ferrari, con Lewis Hamilton 8° e Charles Leclerc 10°.

La Sprint e le qualifiche della F1 ad Austin verranno trasmesse in diretta tv su TV8 (in chiaro), Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K, mentre la diretta streaming sarà visibile su tv8.it, Sky Go e NOW. OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE testuale integrale di entrambe le sessioni odierne con aggiornamenti costanti in tempo reale.

CALENDARIO QUALIFICHE E SPRINT GP USA F1 2025

Sabato 18 ottobre

Ore 19.00 Sprint ad Austin (Texas) – Diretta tv su TV8, Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K

Ore 23.00 Qualifiche ad Austin (Texas) – Diretta tv su TV8, Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K

