F1 oggi in tv, GP USA 2025: orari Sprint e qualifiche, streaming, programma Sky e TV8

Oggi, sabato 18 ottobre, seconda giornata del fine-settimana del GP degli USA, diciannovesima tappa del Mondiale 2025 di F1. Sul circuito di Austin (Texas), assisteremo a un day-2 particolarmente intenso nel quale le squadre e i piloti dovranno essere pronti a ogni eventualità. Uno schedule che prevede la Sprint Race e a seguire le qualifiche.

Un format particolare in cui ieri sono andate in scena le Sprint Qualifying. Qualifiche che hanno definito la griglia di partenza della Sprint, che metterà in palio i primi punti di questo week end. Poco tempo per i piloti e i team nel lavoro di adattamento al circuito, molto caratteristico e diverso dai tracciati canonici nel calendario iridato.

Pista che con classe e determinazione ha saputo interpretare Max Verstappen. L’olandese della Red Bull si è preso la pole per la gara Sprint di oggi e l’obiettivo è quello di mettere ancora più in difficoltà i due alfieri della McLaren, Lando Norris e Oscar Piastri, che saranno immediatamente alle sue spalle. Ferrari in difficoltà con Lewis Hamilton e Charles Leclerc.

La seconda giornata del week end del GP degli USA, diciannovesimo appuntamento del Mondiale 2025 di F1, sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207) e su Sky Sport 4K (213); in streaming su SkyGo e su NOW. È prevista la trasmissione in chiaro in diretta su TV8 e su TV8.it della Sprint Race e delle qualifiche e la differita della Sprint Qualifying di ieri. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale di questo day-2.

F1 OGGI IN TV

Sabato 18 ottobre (orari italiani)

PROGRAMMA GP USA F1 2025: COME SEGUIRLO IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207) Sky Sport 4K (213), TV8 trasmetterà Sprint Race e qualifiche, nonché la differita della Sprint Qualifying di ieri.

Diretta streaming: SkyGo, NOW, TV8.it trasmetterà Sprint Race e qualifiche, nonché la differita della Sprint Qualifying di ieri.

Diretta testuale: OA Sport

F1 SU TV8

Sabato 18 ottobre

