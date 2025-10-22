Dove vedere la Champions League stasera in tv: orari partite 22 ottobre, canali, streaming

Dopo le gare di ieri, prosegue oggi con la seconda parte dei match in agenda la terza giornata della “Fase Campionato” della Champions 2025-2026: altro giro e altra possibilità per gli appassionati di vivere una serata ricca di gol ed emozioni.

Si parte come sempre alle 18.45, con 9 partite in palinsesto. Per le italiane impegni di diverso livello: la Juventus infatti sarà chiamata a fare visita al Real Madrid nel mitico Santiago Bernabeu, in una partita che può diventare già decisiva per la stagione bianconera, mentre l’Atalanta è attesa dall’impegno casalingo contro lo Slavia Praga, una grossa opportunità per aumentare il bottino di punti dei bergamaschi nella competizione.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari esatti, il palinsesto tv e streaming delle partite di mercoledì 22 ottobre, valevoli terza giornata della League Phase di Champions League fra tv e streaming. Le gare saranno visibili in diretta tv e streaming su Sky Sport, NOW e Sky Go, fatta eccezione per Real Madrid-Juventus che sarà trasmessa in esclusiva da Prime Video; Chelsea-Ajax inoltre sarà trasmessa in chiaro su TV8 e sul sito tv8.it.

CALENDARIO CHAMPIONS LEAGUE OGGI

Martedì 21 ottobre

18.45 Diretta Gol Champions League – Sky Sport Uno, Sky Sport 251 e in streaming su NOW e Sky Go

18.45 Galatasaray-Bodo/Glimt – Sky Sport Uno, Sky Sport 253 e in streaming su NOW e Sky Go

18.45 Athletic-Qarabag – Sky Sport Arena, Sky Sport 254 e in streaming su NOW e Sky Go

21.00 Diretta Gol Champions League – Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW e Sky Go

21.00 Real Madrid-Juventus – Diretta streaming su Prime Video

21.00 Atalanta-Slavia Praga – Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 252 e in streaming su NOW e Sky Go

21.00 Eintracht Francoforte-Liverpool – Sky Sport Arena, Sky Sport 253 e in streaming su NOW e Sky Go

21.00 Chelsea-Ajax – Diretta tv in chiaro su TV8, Sky Sport 254 e in streaming su tv8.it, NOW e Sky Go

21.00 Bayern-Bruges – Sky Sport 255 e in streaming su NOW e Sky Go

21.00 Monaco-Tottenham – Sky Sport 256 e in streaming su NOW e Sky Go

21.00 Sporting-Marsiglia – Sky Sport 257 e in streaming su NOW e Sky Go