Calcio
Dove vedere in tv Real Madrid-Juventus, Champions League calcio: orario, programma, streaming
Dopo circa 20 giorni di stop ritorna questa settimana l’appuntamento con la Champions League 2025. Nelle giornate di martedì 21 e mercoledì 22 ottobre verrà infatti disputata la terza giornata della massima competizione europea a squadre. Il format, rinnovato l’anno scorso, prevede ora un’unica classifica, nella quale le prime otto classificate accederanno direttamente agli ottavi di finale.
Tornano in campo anche le italiane con la Juventus attesa da un match più che complicato. I bianconeri affronteranno infatti in trasferta il Real Madrid nella serata di mercoledì 22 ottobre. Partita difficilissima per gli uomini di Tudor, reduci dalla prima sconfitta in campionato. La squadra piemontese occupa attualmente la 23esima posizione della classifica della Champions League, con due pareggi nelle prime due gare.
Dopo la rimonta subito a Villareal, la Vecchia Signora dovrà ora vedersela con la corazzata del Real Madrid. Gli spagnoli, quindici volte vincitori della competizione, hanno fin ad ora vinto entrambe le partite disputate in Europa, battendo prima l’Olympique di Marsiglia e poi i kazaki del Kairat Almaty. Partita difficile ma non impossibile, con l’ultimo precedente giocato in Spagna nel 2018 a favore dei bianconeri.
Il match tra Real Madrid e Juventus andrà in scena mercoledì 22 ottobre al Santiago Bernabeu di Madrid. La diretta tv non sarà disponibile mentre gli abbonati potranno seguire lo streaming su Amazon Prime. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale della partita, per non perdere neanche un aggiornamento
PROGRAMMA CHAMPIONS LEAGUE 2025
Terza Giornata Mercoledì 22 ottobre
Ore 21.00 Real Madrid-Juventus
DOVE VEDERE REAL MADRID-JUVENTUS IN TV E STREAMING
Diretta tv: non prevista
Diretta streaming: Amazon Prime
Diretta Live testuale: OA Sport