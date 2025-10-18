Dove vedere in tv l’Italia maschile ai Mondiali ginnastica artistica 2025: orario esatto 19 ottobre, programma, streaming

Giornata di vigilia per l’Italia, che domenica 19 ottobre sarà impegnata nelle qualificazioni dei Mondiali 2025 di ginnastica artistica. La nostra Nazionale maschile è stata inserita nella terza suddivisione e dunque scenderà in pedana a Jakarta (Indonesia) alle ore 09.15 italiane (le ore 14.15 locali): gli azzurri cercheranno di eseguire i loro migliori esercizi per meritarsi l’ingresso alle varie finali (i migliori otto per le singole specialità, nessun nostro portacolori sarà impegnato nel concorso generale individuale.

Il sorteggio ha previsto una partenza agli anelli, ma nessun azzurro salirà sul castello e dunque bisognerà aspettare la seconda rotazione: al volteggio ci sarà spazio per Thomas Grasso e Tommaso Brugnami. Altro stop poi alle parallele pari, si rivedrà l’azzurro alla sbarra con Carlo Macchini e Yumin Abbadini. Si andrà poi al corpo libero con Grasso e Brugnami, poi la chiusura al cavallo con maniglie con Edoardo De Rosa, Gabriele Targhetta e Abbadini. I compagni di viaggio: Ungheria dal quadrato, Cina e Mongolia dal cavallo, Perù dalla tavola, Norvegia dagli staggi, Ucraina dal ferro.

Bisognerà poi aspettare le successive cinque suddivisioni e la conclusione del turno preliminare, prevista nella mattinata di lunedì, per capire se gli azzurri avranno staccato il pass per le varie finali. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario di quando l’Italia maschile gareggerà ai Mondiali di ginnastica artistica. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Eurovision Sport, garantita la diretta live testuale su OA Sport. Gli orari sono italiani (a Jakarta sono cinque ore avanti rispetto a noi).

QUANDO GAREGGIA L’ITALIA MASCHILE AI MONDIALI DI GINNASTICA ARTISTICA

Domenica 19 ottobre

Ore 09.15 Qualificazioni maschili, terza suddivisione (con ITALIA) – Diretta streaming su Eurovision Sport

PROGRAMMA MONDIALI GINNASTICA ARTISTICA: COME VEDERE LE QUALIFICHE IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: Eurovision Sport.

Diretta Live testuale: OA Sport.