Dove vedere in tv la Veneto Classic 2025: orari partenza e arrivo, programma, streaming

Siamo ormai in vista del traguardo finale di un’annata tanto lunga quanto entusiasmante. È il momento di vivere l’ultimo atto ufficiale per la stagione del grande ciclismo sul suolo italiano. Si corre domenica 19, con partenza da Soave e arrivo a Bassano del Grappa dopo 180,6 chilometri, la Veneto Classic 2025.

Le squadre partecipanti, ai nastri di partenza della gara ci saranno sette formazioni appartenenti al circuito World Tour, si sfidano, nel contesto di un tracciato impegnativo, per decidere il nome di colui che succederà nell’albo d’oro al danese Magnus Cort, vincitore dell’edizione 2024 davanti al francese Romain Gregoire e al belga Xandro Meurisse.

Nel novero dei favoriti per la conquista del successo finale rientrano Christian Scaroni della XDS Astana Team, quarto classificato ai recenti campionati europei, il francese Romain Gregoire della Groupama-FDJ e il duo della UAE Team Emirates-XRG: il belga Tim Wellens e il francese Pavel Sivakov. In casa Italia proveranno a recitare un ruolo da protagonisti Simone Velasco e Diego Ulissi della XDS Astana Team, Davide Piganzoli della Team Polti ViisitMalta e Matteo Trentin della Tudor Pro Cycling Team, vincitore della Parigi-Tours di domenica scorsa.

La Rai trasmetterà la corsa in diretta su Rai 2, l’inizio del collegamento è previsto alle ore 15:55. La diretta streaming della gara sarà garantita da RaiPlay, Eurosport 1, Discovery Plus, Dazn. OA Sport offrirà la diretta testuale integrale dell’evento a partire dalle 12:00.

PROGRAMMA VENETO CLASSIC 2025

Domenica 19 ottobre Veneto Classic 2025 Soave-Bassano del Grappa (180,6 chilometri)

Orario di partenza: 13:00

Orario di arrivo stimato: 17:10 circa

DOVE VEDERE LA VENETO CLASSIC 2025 IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2 dalle 15:55 alle 17:15

Diretta streaming: RaiPlay, Eurosport 1, Discovery Plus, Dazn

Diretta live testuale: OA Sport