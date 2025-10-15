CiclismoStrada
Tour of Guangxi 2025, Paul Magnier vince anche la seconda tappa e consolida il primato. Quarto Daniel Skerl
Arriva la vittoria stagionale numero 16 (a cui si aggiungono 5 secondi e 3 terzi posti), l’11ma nelle ultime 20 gare, per il talentuoso transalpino Paul Magnier, il quale, dopo il successo di ieri nella frazione d’apertura, si impone anche nella seconda tappa del Tour of Guangxi 2025 di ciclismo su strada.
La frazione da Chongzuo a Jingxi, lunga 178.9 km, rispetta il copione pronosticato alla vigilia e si risolve con una volata di gruppo, con il francese della Soudal Quick-Step vittorioso con indosso la maglia di leader, peraltro consolidata con l’affermazione odierna.
Alle sue spalle la piazza d’onore va al ceco Pavel Bittner, alfiere della Picnic PostNL, mentre sale sul gradino più basso del podio odierno il polacco Stanisław Aniołkowski, portacolori della Cofidis. In casa Italia si registra il bel quarto posto di Daniel Skerl, atleta della Bahrain Victorious.
ORDINE D’ARRIVO (TOP 10)
1 MAGNIER Paul Soudal Quick-Step 3:45:10
2 BITTNER Pavel Team Picnic PostNL 0:00
3 ANIOŁKOWSKI Stanisław Cofidis 0:00
4 SKERL Daniel Bahrain – Victorious 0:00
5 MARIT Arne Intermarché – Wanty 0:00
6 KANTER Max XDS Astana Team 0:00
7 DONALDSON Robert Team Jayco AlUla 0:00
8 PENHOËT Paul Groupama – FDJ 0:00
9 MEEUS Jordi Red Bull – BORA – hansgrohe 0:00
10 KOGUT Oded Israel – Premier Tech 0:00
CLASSIFICA GENERALE (TOP 10)
1 MAGNIER Paul SOQ 7:04:27
2 KANTER Max XAT 0:14
3 BITTNER Pavel TPP 0:14
4 ØXENBERG Peter IGD 0:15
5 DEWULF Stan DAT 0:15
6 ANIOŁKOWSKI Stanisław COF 0:16
7 MEEUS Jordi RBH 0:16
8 LE BERRE Mathis ARK 0:17
9 PARET-PEINTRE Aurélien DAT 0:17
10 VALTER Attila TVL 0:18