Ciclismo, Matteo Sobrero approda alla Lidl-Trek. “Proverò a crescere ancora nei prossimi tre anni”

Dopo due stagioni alla Red Bull-Bora-hansgrohe, Matteo Sobrero cambia pagina e dal 1° gennaio 2026 sarà un nuovo corridore della Lidl-Trek. Il 28enne italiano ha raggiunto un accordo triennale con la squadra statunitense, firmando un contratto che scadrà a fine 2028. Il nativo di Alba spera di effettuare con questa scelta un ulteriore salto di qualità nella sua carriera, dopo un biennio non esaltante in cui si è tolto le maggiori soddisfazioni a cronometro.

“Sono felice di unirmi alla Lidl-Trek perché dall’esterno si vede una bellissima atmosfera fra i corridori. C’è un grande spirito di squadra e questa è una cosa che stavo cercando. Inoltre, sono contento di trovare fra i compagni un sacco di corridori italiani forti. È una delle squadre più forti al mondo e io, nei prossimi tre anni, proverò a crescere ancora, cercando qualche risultato individuale e aiutando i nostri capitani a raggiungere grandi vittorie“, dichiara l’azzurro.

Luca Guercilena, direttore generale della Lidl-Trek, ha commentato così l’ingresso in squadra di Sobrero: “Matteo porta nel nostro organico un grande valore. Ha un notevole motore e sa far bene su tanti terreni diversi, dalla cronometro alle brevi corse a tappe fino alle classiche vallonate. E, oltre, alle qualità fisiche, ha anche la mentalità giusta: ben disposto verso la squadra, preciso e ambizioso. Crediamo che nel nostro ambiente possa continuare a crescere e raggiungere un livello molto alto“.