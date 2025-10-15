Veneto Women 2025, assolo vincente di Silvia Persico. Gasparrini sul podio

La bergamasca Silvia Persico si aggiudica la prima edizione della Veneto Women 2025 grazie ad un attacco portato nelle parti conclusive della corsa. A poco più di un chilometro dalla conclusione l’atleta della UAE Team ADQ, leggermente attardata in quel momento, rientra sul gruppo e, invece di aspettare la volata finale tira diritto e taglia il traguardo da sola con circa trenta secondi di margine sulle inseguitrici.

Completano la composizione del podio il secondo posto ottenuto da Marlen Reusser (Movistar Team), ventunesimo secondo posto in carriera per lei, e la terza posizione conquistata da Eleonora Camilla Gasparrini, superata in volata dall’elvetica. Elisa Longo Borghini deve accontentarsi della quinta posizione.

A sette chilometri dalla conclusione Reusser sceglie di controllare Eleonora Camilla Gasparrini, non chiude il buco e lascia spazio al trio Mireia Benito, Elisa Longo Borghini e Silvia Persico. L’elvetica però fiuta il pericolo e si riporta sul terzetto di testa. Il trio della UAE prova una serie di attacchi a ripetizione per provare a stancare le rivali e la stoccata decisiva arriva nel finale.

La corsa si movimenta quando, ad oltre settanta chilometri dalla conclusione, la giovane Sara Luccon (Top Girls Fassa Bortolo) parte all’attacco e accumula un vantaggio di oltre tre minuti. A cinquantasei chilometri dalla conclusione esce dal gruppo Livielle Ongarato (Horizons Cycling Club – Team 1971).

La UAE Team ADQ si mette al lavoro nel finale di corsa e riprende Ongarato a trentacinque chilometri dal traguardo. L’azione congiunta della formazione emiratina e della Movistar favorisce il rapido recupero sulla fuggitiva che viene ripresa a ventiquattro chilometri dalla fine. L’andatura elevata favorisce la selezione, screma il gruppo e ne riduce la consistenza numerica. A nove chilometri dalla conclusione, sulla parte finale della salita delle Torricelle, Marlen Reusser si muove, la sua rivale la stoppa con prontezza e si rimette in testa al gruppo.