Dove vedere in tv Dinamo Sassari-Olimpia Milano oggi, Serie A basket: orario, programma, streaming

Negli anni è stato un superclassico del basket italiano, ma anche ora che le distanze sono diverse per vari ordini di ragioni Sassari e Milano, Dinamo e Olimpia, Banco di Sardegna ed EA7 Emporio Armani continuano ad accendersi ogni volta che si trovano di fronte.

Per la squadra di Massimo Bulleri necessità di riscattare la sconfitta, non proprio graditissima, di Lisbona in FIBA Europe Cup, mentre per quella di Ettore Messina c’è la strana coppia d’Eurolega: il ko in casa del Bayern Monaco in una partita certo non bella e, al contrario, la brillante vittoria al sapore di Pippo Ricci sul campo dello Zalgiris Kaunas. I sardi devono ancora cogliere la prima vittoria in Serie A, per Milano invece un 1-1.

Il match della 3a giornata di Serie A tra Dinamo Banco di Sardegna Sassari ed Olimpia EA7 Emporio Armani Milano si giocherà quest’oggi alle ore 12:00. Non è prevista copertura tv; diretta streaming su LBATV (per gli abbonati). OA Sport ne offrirà inoltre la Diretta Live testuale, per non perdersi davvero nulla.

CALENDARIO DINAMO SASSARI-OLIMPIA MILANO OGGI

Domenica 19 novembre

Ore 12:00 Dinamo Banco di Sardegna Sassari-Olimpia EA7 Emporio Armani Milano

PROGRAMMA DINAMO SASSARI-OLIMPIA MILANO: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: LBATV (per gli abbonati)

Diretta Live testuale: OA Sport