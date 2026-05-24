Basket: Virtus Bologna e Tortona non si arrendono, costringono Trento e Venezia a gara-5

Su quattro serie di quarti di finale della Serie A 2025-2026, tre vanno a gara-5. Questo il responso di una domenica da ricordare: domani la bella di Brescia-Trieste, martedì le altre due, con quel che andremo a raccontare a breve di quanto accaduto nel pomeriggio che, a buona ragione, si può definire bianconero fino in fondo.

DOLOMITI ENERGIA TRENTINO-VIRTUS OLIDATA BOLOGNA 81-90

Non inganni il risultato finale: il punteggio con cui la Virtus forza gara-5 a Trento è in realtà frutto solo del fatto che una frenata finale riduce il divario creatosi nel terzo quarto. Questo perché tutto porta al dominio da parte dei bolognesi, trascinati da uno straordinario Carsen Edwards da 26 punti, nonché dai 30 in due (16 e 14) dell’accoppiata Momo Diouf-Saliou Niang.

La partita ha storia soprattutto nel primo quarto, con una vera e propria disfida che somiglia tanto a un Edwards-Niang contro tutta Trento, che ha punti da 9 dei suoi 12 giocatori nei primi dieci minuti. Dopo quel 27-30 le V nere aprono bocche da fuoco in maggior quantità, finalizzando però con le sue tre star l’allungo fino al 36-47. Jogela e Steward riducono il divario, all’intervallo è 42-49, ma gli ospiti piazzano un devastante 12-27 nel terzo periodo che nei fatti pone fine a ogni speranza dell’Aquila Basket. Meriti importanti per Diouf ed Edwards in una situazione che vede Bologna avanti anche di 25 punti. Trento si risveglia tardi, Steward e Aldridge sono commoventi fino al -7 a 44″ dal termine, ma il successo è bolognese.

TOP SCORER

TRENTO – Steward 20, Battle e Jogela 14

BOLOGNA – Edwards 26, Diouf 16, Niang 14

BERTRAM DERTHONA TORTONA-UMANA REYER VENEZIA 89-71

Una seconda metà di gara superba da parte di Tortona fa sì che il fattore campo resti inviolato e gara-5 si materializzi tra un paio di giorni al Taliercio. Primo quarto di sostanza per le due squadre, con il 23-17 per la Bertram generato in particolare dagli 8 punti di Strautins da una parte e dai 6 di Cole dall’altra. Venezia rimane sempre lì, e in un secondo periodo nel quale si segna relativamente poco tiene vicini i padroni di casa: 38-33 all’intervallo.

Al ritorno in campo è solo Bertram, che se ne va sia sulle ali di Strautins che su quelle di Manjon, e vive degli ultimi tre minuti del terzo quarto in maniera gioiosa, con un punto esclamativo di Biligha per il 57-47 (in mezzo al parziale decisivo) che fa esplodere la Nova Arena. L’ultimo protagonista è Baldasso, che realizza nove punti negli ultimi 10′ (anzi, nei sei in cui è schierato) ed è letteralmente il dominatore assoluto della situazione in coabitazione con Hubb. Il parziale di 17-0 a cavallo tra i due periodi, insomma, si rivela decisivo, mentre Valentine firma tutti i suoi 11 (vani) punti proprio nei 10′ conclusivi. Finisce 89-71.

TOP SCORER

TORTONA – Baldasso e Strautins 14, Manjon 12

VENEZIA – Valentine e Cole 11, Parks e Tessitori 9