Basket in carrozzina: Italia quarta agli Europei, vince la Spagna

L’Italia ha concluso al quarto posto gli Europei di basket in carrozzina 2025 svoltisi e conclusisi poco fa a Sarajevo. Nella finale per il 3° e 4° posto la squadra azzurra ha ceduto alla Germania per 79-60, in una partita che raramente è stata in discussione a favore del team tedesco. Sfuma così il quarto podio per la Nazionale azzurra: le tre precedenti occasioni avevano avuto tutte il sapore della vittoria, e arrivarono tra il 2003 e il 2009.

Non bastano i 22 punti di un ottimo Filippo Carossino: il capitano azzurro non è adeguatamente supportato dal resto della squadra, con Andrea Giaretti unico in doppia cifra a quota 9. Per la Germania superbo Thomas Bohme, che va a quota 29 ed è adeguatamente aiutato da Nico Dreimuller, che chiude a quota 23. 15 anche per Matthias Guntner. Non per caso sono Bohme e Dreimuller a siglare il 10-1 iniziale che, salvo un rientro sul 21-18 dell’Italia a firma Carossino, indirizza il match.

Questo il commento all’ufficio stampa FIPIC del coach azzurro Gertjan van der Linden: “Perdere le ultime due partite di un torneo e finire al quarto posto è sempre una sensazione terribile. Eravamo motivati a fare meglio della semifinale di ieri, ma l’inizio è stato praticamente analogo. Abbiamo lavorato duramente, ma dobbiamo imparare ad essere più fisici contro queste grandi squadre. E’ un peccato, ma ricordiamoci che l’obiettivo di questo Europeo era qualificarci ad Ottawa e ci siamo riusciti. Ora lavoreremo in vista del Mondiale“. Il riferimento è alla rassegna iridata che andrà in scena a Ottawa, in Canada, dal 9 al 19 settembre.

La medaglia d’oro va alla Spagna, che al termine di una finale da brividi s’impone sulla Gran Bretagna per 72-69. Decisivi nel finale i due punti di Onrubia e l’1/2 dalla lunetta di Ortega; a tre secondi dalla fine è Marsh a sbagliare la tripla valida per il supplementare. Non era mai accaduto che la Spagna vincesse l’Europeo maggiore, ed è anche una rivincita rispetto alle finali del 2019 e 2023, in cui i britannici si erano nettamente imposti per 77-52 e 74-53, e anche di quella del 1995, risoltasi in un più drammatico 55-54.

GERMANIA-ITALIA 79-60

GERMANIA – Lammering ne, Dreimuller* 23, Guntner* 15, Hell, Glossner*, Albrecht, Bohme* 29, Halouski 4, Budde* 6, Reier, Keiser, Lammering 2. All. Haller

ITALIA – Papi* 2, Benvenuto 5, De Maggi ne, Spanu, Tanghe, Ghione 9, Saaid 6, Raourahi 4, Giaretti* 10, Carossino* 22, Boganelli* 2, da Silva Pelizari. All. van der Linden