Basket, Trento batte la Virtus Bologna e va sul 2-1 nei playoff. Tortona accorcia con Venezia

Serata di playoff per la Serie A di basket, con due partite valevoli per le gare-3 dei quarti di finale della post-season 2026 ovvero Trento-Virtus Bologna e Tortona-Venezia giocate a campi invertiti rispetto alle prime due gare: ecco come sono andate.

DOLOMITI ENERGIA TRENTINO-VIRTUS OLIDATA BOLOGNA 102-85

La Dolomiti Energia Trentino mostra i muscoli battendo la Virtus Bologna per 102-85 e portandosi così avanti 2-1 nella serie, con l’Aquila che tra 48 ore avrà a disposizione un ‘match-point’ per fare un clamoroso upset contro i campioni d’Italia che invece sono spalle al muro e devono vincere gara-4 per riportare la contesa in Emilia per la decisiva gara-5. Trento parte subito bene (11-7), con la Virtus che si avvicina poco dopo (18-14) prima di subire il mini-parziale di 5-0 dei padroni di casa che chiudono la prima frazione (23-14). Nel secondo quarto i campioni d’Italia riescono a rosicchiare qualche punto ma i padroni di casa ribattono prontamente, con Jogela che ha la mano caldissima dall’arco e spara tre bombe per dare il largo (42-31). Bologna accusa il colpo e prova a non perdere troppo terreno (48-38), ma DJ Steward è perfetto da tre per il 51-38 con cui si chiude il primo tempo. Nel terzo quarto la Virtus continua a faticare a contenere l’offensiva dell’Aquila, con gli uomini di coach Massimo Cancellieri che accarezzano addirittura il +20 con la tripla di Steward (60-42). Le V-nere non riescono ad incidere in attacco, con Trento che spinta dal pubblico di casa che continua a macinare gioco e punti e aggiorna costantemente il massimo vantaggio (+23) tenendo gli avversari a distanza di sicurezza all’ultima pausa breve del match sul 82-63 nel punteggio. Nel quarto conclusivo la Virtus prova invano a rientrare e riaprire la sfida, con Trento che forte dell’enorme margine accumulato nelle frazioni precedenti può permettersi di amministrare usando il cronometro senza prendersi troppi rischi: l’appoggio di Bayehe vale il +26 (89-63) per il colpo del ko e la resa dei bolognesi, con Aldridge che da tre sfonda anche quota cento punti (100-82). L’appoggio di Saliu Niang fissa il punteggio finale sul 102-85 con cui Trento vince nettamente gara-3, si porta avanti 2-1 ed è a una sola vittoria dalla semifinale mentre la Virtus Bologna deve rialzare la testa in gara-4 se vuole allungare la serie a gara-5.

TOP SCORER

Trento: Jogela 18, Bayehe e Steward 15

Virtus Bologna: Edwards 16, Smailagic e Dos Santos 14

BERTRAM DERTHONA TORTONA-UMANA REYER VENEZIA 80-68

La Bertram Derthona Tortona batte un colpo e piega la resistenza dell’Umana Reyer Venezia per 80-68 in gara-3 accorciando sul 2-1 nella serie, con l’Umana che non riesce a concretizzare la prima possibilità di chiudere il discorso ma ne avrà un’altra tra due giorni sempre in Piemonte. Buon avvio della Bertram (7-1), con la Reyer che si avvicina a -5 (15-10) ma i padroni di casa prendono prontamente le misure e chiudono il primo quarto sul 20-15 con il tiro in sospensione di Gorham. Nella seconda frazione Tortona aumenta i giri del proprio motore e prova a scappare con un break di 13-0 (33-17), con gli oro-granata che sbagliano diversi tiri e al tempo stesso non riescono a chiudere le maglie in difesa per contenere l’offensiva dei piemontesi. Cole e Valentine cercano di dare una scossa alla Reyer, con le due squadre che vanno negli spogliatoi sul punteggio di 43-31. Nella ripresa gli oro-granata sembrano aver ritrovato lucidità e i canestri per risalire la china, con Wheatle e Horton che guidano la squadra lagunare fino al -4 al terzo stop (58-54). Nella frazione conclusiva Venezia rimane aggrappata alla partita e non vuole lasciar scappare nuovamente la compagine piemontese, con Horton che inchioda la schiacciata del -5 (61-56). Prentis Hubb brucia la retina da tre per ridare ossigeno alla Bertram (66-59), con Gorham che schiaccia per il +9 Tortona a meno di tre minuti dalla sirena finale (76-67). 1/2 di Wheatle ai liberi (76-68), con il piazzato di Paul Biligha che vale l’82-71 con cui Tortona vince gara-3 e allunga la serie almeno a gara-4 mentre Venezia proverà a far saltare il fattore campo per centrare la semifinale.

TOP SCORER

Tortona: Vital 16, Baldasso 13, Biligha 12

Venezia: Wheatle e Tessitori 11, Cole e Bowman 10