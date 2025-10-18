Basket, Venezia travolge Trieste nell’anticipo della terza giornata

Anticipo della terza giornata a senso unico al Taliercio. La Reyer Venezia domina davanti ai propri tifosi contro la Pallacanestro Trieste, imponendosi con un perentorio 102-66. Si tratta della seconda vittoria in campionato per la squadra di Spahija, mentre per gli ospiti è il secondo ko dopo quello all’esordio.

R.J Cole è il trascinatore di Venezia con 17 punti, ma è una Reyer fenomenale questa sera e che mette tutti i giocatori a referto. In doppia cifra chiudono anche Wiltjer (15), Bowman (13) e Nikolic (12). Nel naufragio di Trieste si salva solamente Jahmi’us Ramsey, che mette a referto 22 punti.

Subito inizio scoppiettante di Venezia con Horton che va in contropiede a firmare il +8 (11-3). Trieste reagisce e una tripla di Ramsey vale il -4 per gli ospiti. Bowman dall’arco riporta la Reyer sul +9, con i padroni di casa che chiudono avanti 26-19 alla prima sirena. In avvio di secondo quarto Venezia si porta sulla doppia cifra di vantaggio con Tessitori (33-23). La Reyer continua a dominare e tocca anche il +15. Trieste riesce a reagire e resta comunque ancora in partita all’intervallo, con il punteggio che segna 46-38 per Venezia.

Trieste riesce ad avvicinarsi ancora nei primi minuti del terzo quarto (55-50), ma da quel momento si apre un parziale di 8-0 per Venezia che spacca nuovamente la partita. La Reyer ne piazza un altro da 9-0 con i liberi di Wiltjer che valgono addirittura il +20 (72-52). Si entra negli ultimi dieci minuti con Venezia avanti comodamente 78-55. La partita è completamente finita e il divario aumenta sempre di più, con la Reyer che va a sfondare il muro dei 100 punti. Finisce 102-66 per un trionfo di Venezia.

IL TABELLINO DELLA PARTITA

UMANA REYER VENEZIA – PALLACANESTRO TRIESTE 102-66 (26-19, 20-19, 32-17, 24-11)

Venezia: Tessitori 7, Cole 17, Horton 6, Lever 6, De Nicolao 2, Candi 9, Bowman 13, Wheatle 1, Nikolic 12, Parks 7, Wiltjer 15, Valentine 7

Trieste: Toscano-Anderson 10, Ross 7, Deangeli 1, Uthoff, Ruzzier 4, Sissoko 5, Candussi 6, Iannuzzi, Brown 11, Brooks, Moretti, Ramsey 22