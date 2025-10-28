Dove vedere in tv Barcellona-Olimpia Milano, Eurolega basket 2026: orario, programma, streaming

Trasferta insidiosissima per l’EA7 Emporio Armani Milano. L’Olimpia di Ettore Messina vola al Palau Blaugrana per sfidare il Barcellona, che sta anch’esso avendo una parte iniziale di stagione molto altalenante sia in Europa che in casa (3-3 e 2-2 i record).

Non si tratta di un vero e proprio superclassico, nel senso che il Barça e Milano hanno avuto poche occasioni di confronto prima dell’avvento dell’Eurolega a girone unico, ma è comunque una delle sfide che raccoglie un certo interesse. Il lato curioso è che, in tre delle ultime quattro trasferte catalane, l’Olimpia è riuscita a imporsi: è come se il fascino dell’arena che ancora per due o tre stagioni dovrebbe ospitare il Barcellona non avesse effetto sul club lombardo.

Il match tra Barcellona e Olimpia Milano vedrà la palla a due alzarsi alle ore 20:30. Sarà possibile seguirlo in diretta tv su Sky Sport Basket e (dalle 21:00) su Sky Sport Uno, oltre che in diretta streaming su SkyGo e Now. OA Sport ne offrirà inoltre la Diretta Live testuale, per non perdersi davvero nulla.

CALENDARIO BARCELLONA-OLIMPIA MILANO OGGI

Martedì 28 ottobre

Ore 20:30 Barcellona-Olimpia EA7 Emporio Armani Milano – Diretta tv su Sky Sport Basket (205) e dalle 21:00 su Sky Sport Uno (201)

PROGRAMMA BARCELLONA-OLIMPIA MILANO, EUROLEGA 2025-2026: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Basket (205), dalle 21:00 Sky Sport Uno (201)

Diretta streaming: SkyGo, Now

Diretta Live testuale: OA Sport