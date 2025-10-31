Cambia l’Italia per il Memorial Gander, Giulia Perotti affiancherà Alice D’Amato

Cambia l’Italia che parteciperà al Memorial Gander, abituale evento di fine stagione dedicato alla memoria dell’ex Presidente della Federginnastica Mondiale. Le startlist comunicate dagli organizzatori avevano annunciato la presenza di Alice D’Amato, Manila Esposito e Yumin Abbadini, ma c’è stata una novità per l’evento in programma mercoledì 5 novembre a Morges (Svizzera): il DT Enrico Casella ha deciso di dare fiducia a Giulia Perotti, che scenderà così in pedana al posto di Esposito.

La 16enne piemontese, reduce dall’ottavo posto al corpo libero in occasione del suo debutto ai Mondiali, avrà così la possibilità di cimentarsi in questa prestigiosa manifestazione internazionale. La Campionessa d’Italia all-around affiancherà Alice D’Amato, Campionessa Olimpica di Parigi 2024 alla trave che ha gareggiato agli Assoluti e ha fatto intuire di essere sulla strada giusta in vista del 2026.

L’allieva di Federica Gatti ed Enrico Pozzo prenderà il posto di Manila Esposito, Campionessa d’Europa nel concorso generale individuale e bronzo olimpico alla trave, che deve ancora ritrovare la propria condizione. Confermato Yumin Abbadini, al rientro dalla rassegna iridata andata in scena la scorsa settimana ad Jakarta.

Gli uomini saranno impegnati su tre attrezzi a propria scelta e le donne saranno coinvolte in due specialità, i migliori sei accederanno alla finale che prevede un nuovo esercizio a discrezione degli italiani prima di decretare i vincitori. Tra le donne sono annunciate anche la britannica Ruby Evans (fresca di podio al corpo libero in quel di Jakarta), la spagnola Alba Petisco, la francese Lorette Charpy, la statunitense Ashlee Sullivan, la tedesca Silja Stoehr e le padrone di casa Angela Pennisi, Caterina Cereghetti e Lena Bickel.

Tra gli uomini spiccano il britannico Joe Fraser e l’armeno Artur Davtyan, medagliati ai Mondiali. Tra i partecipanti anche il francese Anthony Mansard, il canadese Felix Dolci, il tedesco Nils Dunkel, lo spagnolo Sergio David Kovacs, lo statunitense Taylor Burkhart, gli svizzeri Tim Randegger e Mattia Piffaretti.