L’Italia si allarga nella World Class Gymnast dopo i Mondiali! Perotti e Brugnami tra i più grandi ginnasti della storia

La FIG ha istituito da tempo la World Class Gymnast, una classe di merito in cui sono inseriti i ginnasti che si sono messi maggiormente in luce nella storia di questa disciplina. Entrare in questa speciale “classifica” è abbastanza complesso, bisogna disputare almeno una finale all-around o di specialità ai Mondiali o alle Olimpiadi, oppure conquistare una medaglia nella gara a squadre. Va da sé che soltanto i migliori atleti possono fregiarsi di questo speciale riconoscimento, inferiore soltanto al diploma di merito olimpico o mondiale (per ottenerlo bisogna essere tra i migliori otto).

L’Italia allarga la propria famiglia e festeggia due nuovi ingressi nell’elite della Polvere di Magnesio. Ai Mondiali 2025, infatti, Tommaso Brugnami e Giulia Perotti hanno disputato l’atto conclusivo rispettivamente al volteggio (quarto posto, a diciassette millesimi dal bronzo) e al corpo libero (ottava piazza), ottemperando al requisito per entrate nella WCG. Asia D’Amato (quinta nel concorso generale individuale) e Carlo Macchini (sesto alla sbarra), facevano già parte del gruppo in cui ora figurano 107 italiani (60 donne e 47 uomini).

Lo scorso anno avevamo assistito agli ingressi di Manila Esposito e Angela Andreoli, grazie alla medaglia d’argento conquistata nella gara a squadre delle Olimpiadi di Parigi 2024, e di Mario Macchiati per la finale nel concorso generale individuale. Di seguito tutti gli azzurri della World Class Gymnast (divisi per sesso, in ordine alfabetico).

LE ITALIANE NELLA WORLD CLASS GYMNAST

GINNASTA ANNO DI INGRESSO Angela Andreoli 2024 Francesca Benolli 2007 Monica Bergamelli 1999 Laura Bortolaso 1978 Martina Bremini 1999 Stefania Bucci 1976 Giorgia Campana 2012 Desiree Carofiglio 2019 Irene Castelli 1999 Selene Celotto 1989 Miranda Cicognani 1960 Rosella Cicognani 1960 Maria Cocuzza 1987 Ilaria Colombo 2002 Stefania Copelli 1991 Adriana Crisci 1999 Alice D’Amato 2019 Asia D’Amato 2019 Maria Anna Di 1983 Manila Esposito 2024 Carmen Falzarano 1991 Erika Fasana 2012 Carlotta Ferlito 2011 Vanessa Ferrari 2006 Chiara Ferrazzi 1991 Laura Filippi 1989 Patricia Fratini 1976 Paola Galante 2009 Elena Ghiselli 1983 Carlotta Giovannini 2008 Leonilde Iannuzzi 1983 Elisa Iorio 2019 Roberta Kirchmayer 1989 Elisa Lamperti 1995 Serena Licchetta 2009 Josella Lombardi 1983 Patrizia Luconi 1985 Federica Macrì 2007 Martina Maggio 2021 Elena Marcelloni 1989 Lara Mori 2017 Francesca Morotti 1996 Lia Parolari 2007 Giulia Perotti 2025 Elisabetta Preziosa 2009 Barbara Righetto 1987 Giordana Rocchi 1995 Valentina Rubinetti 1991 Donatella Sacchi 1976 Daria Sarkhosh 2005 Veronica Servente 1992 Valentina Spongia 1976 Tea Ugrin 2015 Daniela Vairo 1991 Monica Valentini 1978 Rossana Venegoni 1987 Giorgia Villa 2019 Giulia Volpi 1985 Floriana Zanetti 1987 Silvia Zanolo 2007

GLI ITALIANI NELLA WORLD CLASS GYMNAST

NOME COGNOME ANNO DI INGRESSO Yumin Abbadini 2022 Vittorio Allievi 1981 Rocco Amboni 1981 Matteo Angioletti 2006 Nicola Bartolini 2021 Gabriele Bianchi 1981 Tommaso Brugnami 2025 Paolo Bucci 1985 Alberto Busnari 2000 Giovanni Carminucci 1960 Pasquale Carminucci 1960 Lorenzo Casali 2022 Igor Cassina 2000 Gianmatteo Centazzo 1992 Yuri Chechi 1987 Luigi Cimnaghi 1964 Corrado Colombo 1981 Andrea Coppolino 2001 Ludovico Edalli 2014 Bruno Franceschetti 1964 Roberto Galli 1966 Nazareno Giantomassi 1978 Thomas Grasso 2021 Diego Lazzarich 1981 Marco Lodadio 2018 Carlo Macchini 2021 Mario Macchiati 2024 Salvatore Maresca 2021 Giovanni Marettot 1962 Gianfranco Marzolla 1960 Franco Menichelli 1960 Maurizio Milanetto 1976 Maurizio Montesi 1976 Matteo Morandi 2002 Paolo Ottavi 2012 Alberto Palla 1985 Orlando Palmonari 1960 Enrico Pozzo 2007 Boris Preti 1985 Carlo Ravaioli 1983 Ruggero Rossato 1989 Gabriele Sala 1988 Corrado Scaglia 1983 Ricardo Trapella 1985 Antonio Trecate 1985 Angelo Vicardi 1960 Alessandro Viligiardi 1989

N.B.: Nomi e cognomi sono inseriti con questa dicitura da parte della Federazione Internazionale. Nel caso di refusi (non da imputarsi a OA) si prega di avvisare.