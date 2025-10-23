Alice D’Amato scrive ad Asia: “Il cuore si è riempito di gioia: il tuo posto è ancora questo!”

Alice D’Amato si è laureata Campionessa Olimpica alla trave ai Giochi di Parigi 2024 e ha dovuto affrontare un momento non semplice dopo il trionfo a cinque cerchi, ha vinto la gara a squadre agli Europei in primavera e ha poi preso parte agli Assoluti, ma la sua condizione non era ideale per presentarsi ai Mondiali 2025 di ginnastica artistica. A Jakarta è invece volata la gemella Asia, al suo grande ritorno internazionale dopo aver superato diversi infortuni.

Asia ha conquistato un ottimo quinto posto nell’all-around e Alice le ha dedicato un accorato messaggio, pubblicato sui suoi profili social: “Non hai idea di quello che sto provando in questo momento! È stata una giornata dove non mi si poteva parlare, dove mi sono chiusa in me stessa pensando solo a te a quello che hai passato, a quello che hai affrontato e superato giorno dopo giorno ritrovandoti lì oggi ad una delle gare più importanti. Pensando alle parole che mi dissi l’altro giorno dopo la qualifica e al tuo sguardo impaurito pieno di dubbi e incertezze dove io non potevo fare nulla se non quello che hai fatto tu in questi anni e vederti oggi mi si è riempito il cuore di gioia!”.

La Campionessa Olimpica ha poi proseguito: “In quel momento è bastato solo starti vicina ricordandoti di quanta forza hai avuto e continui ad avere. Come tu ben sai, mi verrebbe proprio voglia di dire questa volta però non al telefono ma ad alta voce che il tuo posto è ancora questo…questo dove puoi ancora dare tanto anzi tantissimo. Che sofferenza guardarti da casa! Quanto avrei voluto essere là con te al tuo ritorno, non importava in quale veste ma essere lì vicino come hai fatto tu con me a Parigi“.

La 22enne genovese ha concluso la sua bella lettera alla gemella: “Io sapevo che avresti potuto urlare al mondo “sono tornata” e adesso lo puoi fare anche tu Asia! Non sei solo tornata ma sei la quinta ginnasta più forte del mondo e io sono infinitamente orgogliosa di te. Ti voglio bene“. L’auspicio è di rivederle presto in pedana in un grande evento internazionale, la strada verso le Olimpiadi di Los Angeles 2028 è tracciata.