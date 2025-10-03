Calcio: Sassuolo di misura a Verona nell’anticipo di Serie A

Nell’anticipo del venerdì della 6a giornata di Serie A 2025-2026, il Sassuolo si impone in trasferta contro il Verona allo stadio Bentegodi. 0-1 il punteggio finale con gol di Pinamonti al 71° minuto, fatto che consente ai neroverdi di stabilirsi temporaneamente nel gruppo della quinta-ottava posizione, in attesa delle nuove evoluzioni della classifica. I veronesi restano invece a quota 3, ancora senza vittorie.

Si comincia con il Sassuolo che opta per un 4-3-3 contrapposto al 3-5-2 del Verona. Neroverdi senza Berardi, padroni di casa che recuperano Gagliardini. Le prime occasioni arrivano attorno al quarto d’ora, una per parte: Sassuolo pericoloso con Volpato respinto da Nelsson con il corpo, Verona con Serdar dalla distanza, e qui Muric devia.

Al 16′ fallo di mano in area di rigore, Fourneau prima fischia il penalty, poi rivede al VAR e trova un fallo di Nunez precedente, dunque non c’è massima punizione. Nonostante una forte pressione veronese, che culmina in un’occasione per Giovane a pochi minuti dall’intervallo, si va al riposo sullo 0-0 dopo che è Montipò a dover salvare i suoi da una punizione di Laurientè.

Nella ripresa, dopo un quasi quarto d’ora nel quale non accade realmente nulla di grosso, di nuovo Giovane costringe Muric a intervenire al 58′. Inizia la girandola delle sostituzioni. Al 60′ altro VAR su rigore fischiato, questa volta al Sassuolo: il fallo c’è ed è su Thorstvedt, ma le immagini mostrano che l’infrazione avviene fuori area. Risultato: punizione, che poco genera (o meglio, è respinta dalla barriera su tiro di Pierini).

Al 69′ stavolta ci sono pochi dubbi: il Sassuolo il penalty lo ottiene davvero su Fadera steso da Nelson. Sul dischetto va Pinamonti: Montipò respinge il tiro centrale, ma arriva la ribattuta in rete ed è 0-1. A quel punto il Verona si scatena: prima Orban, poi Akpa Akpro tentano di violare la porta neroverde, ma sono inutili questi come i successivi tentativi. Si chiude dopo 7 minuti di recupero.