Calcio, i convocati dell’Italia per le qualificazioni agli Europei U21: torna Camarda, quattro novità

L’Italia prosegue le qualificazioni agli Europei Under 21 che si disputeranno nel 2027, giocando due partite di qualificazione nei prossimi giorni: appuntamento venerdì 10 ottobre a Cesena contro la Svezia e poi il 14 ottobre contro l’Armenia a Cremona. La nostra Nazionale tornerà in campo dopo le due vittorie ottenute nel mese di settembre contro Montenegro e Macedonia del Nord, l’obbligo è di vincere in vista degli impegni contro la Svezia e la Polonia, fondamentali per l’ammissione alla rassegna continentale.

Sono stati convocati 25 giocatori, con quattro novità rispetto al mese scorso: Nicolò Fortini (difensore della Fiorentina), Alessandro Dellavalle (difensore del Modena), Giacomo Faticanti (centrocampista della Juventus Next Gen) e Alphadjo Cisse (centrocampista del Catanzaro). Rientra in gruppo Francesco Camarda (attaccante del Lecce), il difensore Brando Moruzzi (Empoli) dovrà scontare un turno di qualifica e dunque non sarà disponibile per il primo impegno.

CONVOCATI ITALIA QUALIFICAZIONI EUROPEI U21

Portieri: Tommaso Martinelli (Fiorentina), Diego Mascardi (Spezia), Edoardo Motta (Reggiana);

Difensori: Davide Bartesaghi (Milan), Alessandro Dellavalle (Modena), Niccolò Fortini (Fiorentina), Gabriele Guarino (Empoli), Riyad Idrissi (Cagliari), Filippo Mane (Borussia Dortmund), Luca Marianucci (Napoli), Brando Moruzzi (Empoli), Marco Palestra (Cagliari);

Centrocampisti: Tommaso Berti (Cesena), Alphadjo Cisse (Catanzaro), Matteo Dagasso (Pescara), Giacomo Faticanti (Juventus), Luca Lipani (Sassuolo), Cher Ndour (Fiorentina), Niccolò Pisilli (Roma);

Attaccanti: Francesco Camarda (Lecce), Luigi Cherubini (Sampdoria), Jeff Ekhator (Genoa), Seydou Fini (Genoa), Luca Koleosho (Espanyol), Simone Pafundi (Sampdoria).