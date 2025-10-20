Calcio, il Milan piega la Fiorentina e vola da solo in testa alla Serie A

In attesa del posticipo tra Cremonese ed Udinese, in programma domani alle ore 20.45, la settima giornata della Serie A 2025-2026 di calcio incorona una nuova regina: il Milan piega la Fiorentina per 2-1 e vola da sola in vetta alla classifica. Succede tutto nella ripresa: al 55′ Gosens porta avanti i viola, ma Leao ribalta il match con una doppietta, pareggiando al 63′ e poi siglando il gol della vittoria al minuto 86 su calcio di rigore.

Il Bologna si issa a quota 13 in quinta posizione grazie alla vittoria esterna, conquistata con lo score di 0-2 sul campo del Cagliari: i felsinei passano in Sardegna grazie ai gol di Holm al 31′ e di Orsolini al minuto 80. Il Como batte la Juventus per 2-0 e la aggancia al sesto posto a quota 12 in virtù delle marcature di Kempf al 4′ e di Paz al 79′. Il quadro è completato dagli incontri, conclusi a reti inviolate, tra Genoa e Parma e tra Atalanta e Lazio.

SERIE A CALCIO 2025-2026

Risultati e programma 7a giornata

Sabato 18 ottobre

LECCE-SASSUOLO 0-0

PISA-H. VERONA 0-0

TORINO-NAPOLI 1-0

ROMA-INTER 0-1

Domenica 19 ottobre

COMO-JUVENTUS 2-0

CAGLIARI-BOLOGNA 0-2

GENOA-PARMA 0-0

ATALANTA-LAZIO 0-0

MILAN-FIORENTINA 2-1

Lunedì 20 ottobre

Ore 20.45 CREMONESE-UDINESE

Classifica dopo 7 giornate

MILAN 16

INTER 15

NAPOLI 15

ROMA 15

BOLOGNA 13

COMO 12

JUVENTUS 12

ATALANTA 11

SASSUOLO 10

CREMONESE* 9

UDINESE* 8

LAZIO 8

CAGLIARI 8

TORINO 8

PARMA 6

LECCE 6

H.VERONA 4

FIORENTINA 3

GENOA 3

PISA 3

* = una partita in meno