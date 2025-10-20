Calcio
Calcio, il Milan piega la Fiorentina e vola da solo in testa alla Serie A
In attesa del posticipo tra Cremonese ed Udinese, in programma domani alle ore 20.45, la settima giornata della Serie A 2025-2026 di calcio incorona una nuova regina: il Milan piega la Fiorentina per 2-1 e vola da sola in vetta alla classifica. Succede tutto nella ripresa: al 55′ Gosens porta avanti i viola, ma Leao ribalta il match con una doppietta, pareggiando al 63′ e poi siglando il gol della vittoria al minuto 86 su calcio di rigore.
Il Bologna si issa a quota 13 in quinta posizione grazie alla vittoria esterna, conquistata con lo score di 0-2 sul campo del Cagliari: i felsinei passano in Sardegna grazie ai gol di Holm al 31′ e di Orsolini al minuto 80. Il Como batte la Juventus per 2-0 e la aggancia al sesto posto a quota 12 in virtù delle marcature di Kempf al 4′ e di Paz al 79′. Il quadro è completato dagli incontri, conclusi a reti inviolate, tra Genoa e Parma e tra Atalanta e Lazio.
SERIE A CALCIO 2025-2026
Risultati e programma 7a giornata
Sabato 18 ottobre
LECCE-SASSUOLO 0-0
PISA-H. VERONA 0-0
TORINO-NAPOLI 1-0
ROMA-INTER 0-1
Domenica 19 ottobre
COMO-JUVENTUS 2-0
CAGLIARI-BOLOGNA 0-2
GENOA-PARMA 0-0
ATALANTA-LAZIO 0-0
MILAN-FIORENTINA 2-1
Lunedì 20 ottobre
Ore 20.45 CREMONESE-UDINESE
Classifica dopo 7 giornate
MILAN 16
INTER 15
NAPOLI 15
ROMA 15
BOLOGNA 13
COMO 12
JUVENTUS 12
ATALANTA 11
SASSUOLO 10
CREMONESE* 9
UDINESE* 8
LAZIO 8
CAGLIARI 8
TORINO 8
PARMA 6
LECCE 6
H.VERONA 4
FIORENTINA 3
GENOA 3
PISA 3
* = una partita in meno