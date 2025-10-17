Calcio femminile: Lazio-Juventus la sfida di cartello della terza di Serie A. La Roma visita il Napoli

Prosegue la Serie A 2025-2026 di calcio femminile. E lo fa con una sfida che si preannuncia oltremodo allettante. Sì perché in occasione della terza giornata di Campionato il menu prevede il big match tra Lazio e Juventus (calcio d’inizio alle 15:30 di domenica 19 ottobre), due squadre che si scontreranno in quel di Formello in una condizione di classifica praticamente opposta.

Da una parte infatti le aquilotte cercheranno di mettere a referto la terza vittoria consecutiva dopo i successi maturati contro Como e Genoa con cui si è impossessata della vetta provvisoria (insieme a Napoli e Roma). Le bianconere sono invece chiamate ad una vera e propria rimonta dopo un avvio oltremodo difficoltoso, in cui fondamentalmente è arrivato un solo punto, rimediato nel pareggio contro il Sassuolo a cui è seguito l’inaspettato K.O in casa contro il Como.

La sensazione è che, almeno sulla carta, le dinamiche potrebbero essere stravolte, complice anche il vìs-a-vìs tra Napoli e Roma (ore 12:30 di domenica 19 ottobre), due formazioni come accennato poc’anzi a punteggio pieno ed intenzionate a tenere ancora le mani sulla leadership. Particolarmente interessante poi il confronto tra Fiorentina e Milan (ore 15:00 di sabato 18 ottobre), team che stanno dando la sensazione di poter dare di più, oltre che quello tra Inter e e Parma (ore 12:30 di sabato 18 ottobre) con le nerazzurre motivate a vincere e aspettare cosa si smuove davanti a loro con i confronti diretti.

Chiudono il quadro Genoa-Ternana (12:30 di sabato 18 ottobre) e l’interessantissima Como-Sassuolo (12:30 di sabato 18 ottobre). Ci sarà da divertirsi anche questa volta.