Calcio
Calcio, l’Inter vince a Roma nell’anticipo serale della 7a giornata di Serie A. Il Napoli cade a Torino
I quattro anticipi della settima giornata della Serie A 2025-2026 di calcio portando in dote appena due gol, ma entrambi dal peso specifico importante, in quanto rimescolano le carte nella corsa alla vetta, dato che il Napoli cade a Torino con i granata e l’Inter passa a Roma con i giallorossi.
Finiscono a reti inviolate le sfide tra Lecce e Sassuolo e tra Pisa ed Hellas Verona, mentre il Torino stende il Napoli grazie alla marcatura di Simeone al 32′, infine l’Inter è corsara in casa della Roma in virtù della rete lampo di Bonny, siglata al 6′.
In seguito ai risultati odierni, almeno per una notte sarà un terzetto a guidare la classifica, con Inter, Napoli e Roma che si attestano tutte a quota 15 punti. Il Milan ne potrà approfittare domani per provare a portarsi da solo in vetta, mentre la Juventus potrebbe agganciare le tre al momento al comando in coabitazione.
SERIE A CALCIO 2025-2026
Risultati e programma 7a giornata
Sabato 18 ottobre
LECCE-SASSUOLO 0-0
PISA-H. VERONA 0-0
TORINO-NAPOLI 1-0
ROMA-INTER 0-1
Domenica 19 ottobre
Ore 12.30 COMO-JUVENTUS
Ore 15.00 CAGLIARI-BOLOGNA
Ore 15.00 GENOA-PARMA
Ore 18.00 ATALANTA-LAZIO
Ore 20.45 MILAN-FIORENTINA
Lunedì 20 ottobre
Ore 20.45 CREMONESE-UDINESE
Classifica dopo 7 giornate
INTER* 15
NAPOLI* 15
ROMA* 15
MILAN 13
JUVENTUS 12
ATALANTA 10
BOLOGNA 10
SASSUOLO* 10
COMO 9
CREMONESE 9
CAGLIARI 8
UDINESE 8
TORINO* 8
LAZIO 7
LECCE* 6
PARMA 5
H. VERONA* 4
FIORENTINA 3
PISA* 3
GENOA 2
* = una partita in più