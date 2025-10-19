Calcio, l’Inter vince a Roma nell’anticipo serale della 7a giornata di Serie A. Il Napoli cade a Torino

I quattro anticipi della settima giornata della Serie A 2025-2026 di calcio portando in dote appena due gol, ma entrambi dal peso specifico importante, in quanto rimescolano le carte nella corsa alla vetta, dato che il Napoli cade a Torino con i granata e l’Inter passa a Roma con i giallorossi.

Finiscono a reti inviolate le sfide tra Lecce e Sassuolo e tra Pisa ed Hellas Verona, mentre il Torino stende il Napoli grazie alla marcatura di Simeone al 32′, infine l’Inter è corsara in casa della Roma in virtù della rete lampo di Bonny, siglata al 6′.

In seguito ai risultati odierni, almeno per una notte sarà un terzetto a guidare la classifica, con Inter, Napoli e Roma che si attestano tutte a quota 15 punti. Il Milan ne potrà approfittare domani per provare a portarsi da solo in vetta, mentre la Juventus potrebbe agganciare le tre al momento al comando in coabitazione.

SERIE A CALCIO 2025-2026

Risultati e programma 7a giornata

Sabato 18 ottobre

LECCE-SASSUOLO 0-0

PISA-H. VERONA 0-0

TORINO-NAPOLI 1-0

ROMA-INTER 0-1

Domenica 19 ottobre

Ore 12.30 COMO-JUVENTUS

Ore 15.00 CAGLIARI-BOLOGNA

Ore 15.00 GENOA-PARMA

Ore 18.00 ATALANTA-LAZIO

Ore 20.45 MILAN-FIORENTINA

Lunedì 20 ottobre

Ore 20.45 CREMONESE-UDINESE

Classifica dopo 7 giornate

INTER* 15

NAPOLI* 15

ROMA* 15

MILAN 13

JUVENTUS 12

ATALANTA 10

BOLOGNA 10

SASSUOLO* 10

COMO 9

CREMONESE 9

CAGLIARI 8

UDINESE 8

TORINO* 8

LAZIO 7

LECCE* 6

PARMA 5

H. VERONA* 4

FIORENTINA 3

PISA* 3

GENOA 2

* = una partita in più