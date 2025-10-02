Calcio femminile, le giovani italiane da seguire nella stagione 2025-2026 di Serie A: chi può arrivare in Nazionale?

Da appuntare sul taccuino. Una nuova avventura ha inizio nella Serie A di calcio femminile. Dopo l’antipasto della Serie A Women’s Cup che ha assegnato il primo titolo stagionale alla Juventus, vittoriosa in finale contro la Roma, il torneo nazionale catalizzerà l’attenzione nel prossimo week end. Una stagione che sta per cominciare e un’occasione importante per le giocatrici giovani di mettersi in mostra.

Il CT Andrea Soncin, dopo lo splendido percorso negli Europei 2025 in Svizzera (semifinale lottata e persa contro l’Inghilterra), si augura di poter arricchire la rosa della Nazionale italiana di nuove calciatrici, in grado di elevare ulteriormente il livello di gioco della selezione tricolore.

Quali potranno essere le calciatrici Next Gen che potrebbero essere considerate? Al di là di Giulia Dragoni (Roma), centrocampista classe 2006 dotata di grande talento e tecnica, e di Chiara Beccari (Juventus), attaccante veloce e dal fiuto del gol classe 2004, già entrate in rotta di collisione con l’azzurro, ci sono altri nomi da considerare.

Vengono in mente quelli di Giorgia Arrigoni e Nadine Sorelli (Milan), centrocampiste classe 2004 e 2005, già considerate in uno stage da Soncin. In particolare, Arrigoni è stata premiata nella passata stagione come la miglior giocatrice U23 del campionato e per questo andrà tenuta d’occhio. Altro profilo interessante è quello di Matilde Pavan, di proprietà della Juventus e quest’anno in prestito al Como.

Pavan, centrocampista offensiva classe 2004, è un altro prospetto molto interessate: calciatrice molto tecnica e in grado di realizzare come poche. Non è un caso che il suo ruolo sovente si sia trasformato in quello di attaccante. In conclusione, va citata anche Anastasia Ferrara del Genoa, in crescita nell’ultimo periodo e un’altra atleta da tenere d’occhio in mezzo al campo.