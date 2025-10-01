Calcio femminile, si apre la caccia alla Juventus in Serie A: Roma, Inter e Fiorentina le rivali

Si comincia. Primo turno del campionato di calcio femminile all’orizzonte dopo quanto accaduto nella Serie A Women’s Cup. Il torneo che ha coinvolto i 12 club della massima serie ha messo in palio il primo trofeo della stagione e a contenderselo sono state la Juventus, detentrice dello Scudetto, e la Roma.

Al “Romeo Menti” di Castellammare di Stabia, le bianconere si sono imposte contro le giallorosse in un confronto all’ultimo respiro, concluso sullo score di 3-2. Il match potrebbe rappresentare uno spaccato dell’intera annata, in quanto la Juve sarà il riferimento nel torneo nazionale che nel prossimo fine-settimana comincerà.

Sarà il match tra il Sassuolo e la Vecchia Signora ad aprire le danze. Sabato 4 ottobre dello stadio ‘Enzo Ricci’ avrà inizio alle 18.30. Impegno in trasferta per la formazione allenata da Max Canzi, che vorrà rispondere presente e partire col piede giusto.

Sempre sabato, si assisterà a Inter-Ternana Women e Roma-Parma alle 12.30, mentre Napoli Women e Fiorentina saranno in campo alle 15.00. Domenica 5 sarà invece la volta di Como Women-Lazio (12.30) e Genoa-Milan (15.00). Impegno casalingo per nerazzurre e capitoline, che si candidano a essere le principali di rivali della Juventus. Vorranno inserirsi in questo discorso le viola e le rossonere, alla prova in terra campana e ligure.