Biathlon, Julia Simon confessa e viene condannata per furto. Quale sarà il futuro sportivo?

Julia Simon si è presenta al Tribunale di Albertville per rispondere alle accuse di furto e frode, ammettendo le proprie colpe tramite una confessione spontanea e scartando così l’ipotesi di rinvio dell’udienza. La biathleta francese ha affermato: “Sono andata nel panico, mi sono chiusa in me stessa quando me l’hanno detto in Federazione. Non riesco a immaginarmi mentre commetto quegli atti“.

La 29enne si è scusata con le vittime, tra cui la sua compagna di squadra Justine Braisaz-Bouchet, che ha deciso di non recarsi in aula. La transalpina ha poi proseguito nella propria spiegazione: “Oggi vado avanti giorno dopo giorno perché essere di fronte a voi avrà conseguenze sulla mia carriera. È ridicolo, perché non ne avevo bisogno“. Si tratta di un vero e proprio dietro-front, visto che la vincitrice della Coppa del Mondo 2024 aveva sempre negato i fatti.

Nello specifico l’atleta era accusata di aver utilizzato la carta di credito di alcune vittime a loro insaputa tra il dicembre 2021 e il settembre 2022, facendo acquisti online per somme fino a 2.400 euro. La sentenza è stata emessa immediatamente: tre mesi di carcere con sospensione condizionale (dunque non andrà in prigione) e una multa di 15.000 euro.

Julia Simon rischia ora di perdere il posto di lavoro alla Polizia delle Dogante e il suo futuro agonistico è incerto, il tutto alla vigilia della stagione che culminerà con le Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Agli ultimi Mondiali ha conquistato quattro medaglie (individuale e la tripletta in staffetta), mentre ai Giochi vanta l’argento nella mista di Pechino 2022.