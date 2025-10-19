Lisa Vittozzi vince il Loop One Festival a Monaco di Baviera: “Il lavoro darà i suoi frutti”

In attesa della prima tappa della Coppa del Mondo di biathlon, in programma il 29 novembre, Lisa Vittozzi si è oggi imposta nettamente al Loop One Festival, kermesse organizzata dalla Federazione Internazionale a Monaco di Baviera. Dopo aver saltato la scorsa stagione, l’azzurra si è mostrata subito in palla, e sembra pronta a recitare un ruolo da protagonista nella Coppa del Mondo, non dimenticando l’appuntamento con le Olimpiadi.

La sappadina ha dimostrato di essere in condizione sia sugli skiroll sia al poligono, dove è stata precisa ed ha ritrovato il suo marchio di fabbrica, la rapidità. Gli unici due errori sono maturati in finale in ciascuno dei poligoni in piedi, ma tutto ciò non ha influito sull’esito della gara. L’italiana è così riuscita a tagliare il traguardo per prima, anticipando per 5.9 secondi la svedese Johanna Skottheim.

Ha poi completato il podio l’altra svedese Anna Magnusson, distante 7.4 secondi dall’atleta dei Carabinieri. Inizia quindi nel migliore dei modi la stagione internazionale di Lisa Vittozzi, seppur la neve non sia ancora protagonista.