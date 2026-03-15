Biathlon oggi in tv, Staffette Otepää 2026: orario, startlist, streaming

Oggi, domenica 15 marzo, si conclude l’appuntamento della Coppa del Mondo di biathlon a Otepää (Estonia). Sulle nevi estoni, programma intenso di gare. Ad aprire i giochi sarà la single mixed e a seguire andrà in scena la staffetta mista. Gli appassionati non si annoieranno di certo a godere dello spettacolo.

La prova a coppia uomo-donna vedrà l’Italia come una delle squadre di riferimento, visto il duo formato da Lisa Vittozzi e Lukas Hofer. La sappadina e l’altoatesino sono in forma e in particolare Vittozzi viene da due eccellenti risultati a livello individuale: il secondo posto nella Sprint e il successo nell’inseguimento, nel format di gara in cui ha conquistato l’oro olimpico.

Nella gara a squadre mixed, il quartetto tricolore sarà diverso dal solito e si aprirà alla sperimentazione. Al lancio ci sarà Patrick Braunhofer, seguito da Christoph Pircher, Michela Carrara e Hannah Auchentaller. Una formazione in cui si vorrà dare il meglio possibile e poi il risultato sarà la logica conseguenza. Francia, Norvegia, Svezia e Germania saranno le compagini da seguire.

La single mixed e la staffetta mista di Otepää (Estonia), valide per la tappa della Coppa del Mondo di biathlon 2025-2026, sono previste quest’oggi e non godranno della copertura televisiva. Sarà disponibile trasmissione streaming su Eurosport2 HD (single mixed), Eurosport1 HD (staffetta mista), Discovery+, DAZN, HBO Max e su Eurovision Sport. OA Sport vi offrirà le DIRETTE LIVE testuali per entrambe le gare.

BIATHLON OGGI IN TV

Domenica 15 marzo

12.35 Staffetta single mixed Otepää (Estonia)

14.40 Staffetta mixed relay Otepää (Estonia)

PROGRAMMA COPPA DEL MONDO BIATHLON OTEPÄ Ä 2026: COME SEGUIRE IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: Discovery Plus, Eurosport2 HD (single mixed), Eurosport1 HD (mixed relay), DAZN, HBO Max, Eurovision Sport

Diretta Live testuale: OA Sport.

STARTLIST SINGLE MIXED OTEPÄ Ä

1 NOR – NORWAY 1

1-1 r LAEGREID Sturla Holm M

1-2 g KNOTTEN Karoline Offigstad F

2 FRA – FRANCE

2-1 r JACQUELIN Emilien M

2-2 g BENED Camille F

3 FIN – FINLAND

3-1 r SEPPALA Tero M

3-2 g MINKKINEN Suvi F

4 SWE – SWEDEN 2

4-1 r SAMUELSSON Sebastian M

4-2 g OEBERG Hanna F

5 SUI – SWITZERLAND

5-1 r HARTWEG Niklas M

5-2 g MEIER Lea F

6 AUT – AUSTRIA

6-1 r EDER Simon M

6-2 g HAUSER Lisa Theresa F

7 UKR – UKRAINE 3

7-1 r BORKOVSKYI Bohdan M

7-2 g MERKUSHYNA Anastasiya F

8 POL – POLAND

8-1 r GUNKA Jan M

8-2 g MAKA Anna F

9 CZE – CZECHIA

9-1 r HORNIG Vitezslav M

9-2 g VOBORNIKOVA Tereza F

10 EST – ESTONIA 4

10-1 r KEHVA Mark-Markos M

10-2 g TALIHAERM Johanna F

11 SLO – SLOVENIA

11-1 r FAK Jakov M

11-2 g KLEMENCIC Polona F

12 ITA – ITALY

12-1 r HOFER Lukas M

12-2 g VITTOZZI Lisa F

13 GER – GERMANY 5

13-1 r STRELOW Justus M

13-2 g VOIGT Vanessa F

14 LTU – LITHUANIA

14-1 r FOMIN Maksim M

14-2 g TRAUBAITE Judita F

15 LAT – LATVIA

15-1 r MISE Edgars M

15-2 g BLEIDELE Elza F

16 KAZ – KAZAKHSTAN 6

16-1 r KIREYEV Vladislav M

16-2 g KLIMINA Darya F

17 GRL – GREENLAND

17-1 r SLETTEMARK Sondre M

17-2 g SLETTEMARK Ukaleq Astri F

18 ROU – ROMANIA

18-1 r SHAMAEV Dmitrii M

18-2 g TOLMACHEVA Anastasia F

19 SVK – SLOVAKIA 7

19-1 r ISKHAKOV Artur M

19-2 g KAPUSTOVA Ema F

20 USA – UNITED STATES

20-1 r BROWN Jake M

20-2 g ANDERSON Luci F

21 BUL – BULGARIA

21-1 r ZASHEV Vasil M

21-2 g DIMITROVA Valentina F

22 CAN – CANADA 8

22-1 r RUNNALLS Adam M

22-2 g ROUSSEAU Shilo F

23 MDA – MOLDOVA

23-1 r MAGAZEEV Pavel M

23-2 g STREMOUS Alina F

24 BEL – BELGIUM

24-1 r MACKELS Marek M

24-2 g BOUVARD Eve F

25 CRO – CROATIA 9

25-1 r CRNKOVIC Kresimir M

25-2 g KOZICA Anika F

26 GBR – GREAT BRITAIN

26-1 r JEFFERIES Jacques M

26-2 g PENDRY Shawna F

27 DEN – DENMARK

27-1 r FRISK Emil M

27-2 g DE BESCHE Anne F

STARTLIST STAFFETTA MISTA OTEPÄ Ä

1 ITA – ITALY 1

1-1 r BRAUNHOFER Patrick M

1-2 g PIRCHER Christoph M

1-3 y CARRARA Michela F

1-4 b AUCHENTALLER Hannah F

2 FRA – FRANCE

2-1 r LOMBARDOT Oscar M

2-2 g CLAUDE Fabien M

2-3 y BRAISAZ-BOUCHET Justine F

2-4 b MICHELON Oceane F

3 CZE – CZECHIA

3-1 r MIKYSKA Tomas M

3-2 g KARLIK Mikulas M

3-3 y JISLOVA Jessica F

3-4 b VINKLARKOVA Tereza F

4 NOR – NORWAY 2

4-1 r DALE-SKJEVDAL Johannes M

4-2 g BOTN Johan-Olav Smoerdal M

4-3 y TANDREVOLD Ingrid Landmark F

4-4 b KIRKEEIDE Maren F

5 USA – UNITED STATES

5-1 r GERMAIN Maxime M

5-2 g WRIGHT Campbell M

5-3 y IRWIN Deedra F

5-4 b FREED Margie F

6 SWE – SWEDEN

6-1 r BRANDT Viktor M

6-2 g PONSILUOMA Martin M

6-3 y HEIJDENBERG Anna-Karin F

6-4 b OEBERG Elvira F

7 FIN – FINLAND 3

7-1 r HIIDENSALO Olli M

7-2 g HEIKKINEN Arttu M

7-3 y HAMALAINEN Inka F

7-4 b LEHTONEN Venla F

8 AUT – AUSTRIA

8-1 r UNTERWEGER Dominic M

8-2 g JAKOB Patrick M

8-3 y GANDLER Anna F

8-4 b ANDEXER Anna F

9 GER – GERMANY

9-1 r NAWRATH Philipp M

9-2 g HORN Philipp M

9-3 y GROTIAN Selina F

9-4 b TANNHEIMER Julia F

10 SLO – SLOVENIA 4

10-1 r VIDMAR Anton M

10-2 g PLANKO Lovro M

10-3 y REPINC Lena F

10-4 b LAMPIC Anamarija F

11 SVK – SLOVAKIA

11-1 r MATKO Martin M

11-2 g BORGULA Jakub M

11-3 y KUZMINA Anastasiya F

11-4 b BATOVSKA FIALKOVA Paulina F

12 SUI – SWITZERLAND

12-1 r STALDER Sebastian M

12-2 g BURKHALTER Joscha M

12-3 y GASPARIN Aita F

12-4 b HAECKI-GROSS Lena F

13 POL – POLAND 5

13-1 r BADACZ Konrad M

13-2 g ZAWOL Marcin M

13-3 y ZUK Kamila F

13-4 b SIDOROWICZ Natalia F

14 UKR – UKRAINE

14-1 r PIDRUCHNYI Dmytro M

14-2 g MANDZYN Vitalii M

14-3 y DMYTRENKO Khrystyna F

14-4 b CHALYK Daryna F

15 EST – ESTONIA

15-1 r ZAHKNA Rene M

15-2 g SIIMER Kristo M

15-3 y ERMITS Regina F

15-4 b KUELM Susan F

16 CAN – CANADA 6

16-1 r RUNNALLS Adam M

16-2 g CONNELLY Zachary M

16-3 y MOSER Nadia F

16-4 b PARADIS Pascale F

17 LAT – LATVIA

17-1 r RASTORGUJEVS Andrejs M

17-2 g BIRKENTALS Renars M

17-3 y BENDIKA Baiba F

17-4 b VOLFA Estere F

18 LTU – LITHUANIA

18-1 r DOMBROVSKI Karol M

18-2 g STROLIA Vytautas M

18-3 y ZHURAUSKAITE Lidiia F

18-4 b KOCERGINA Natalja F

19 KAZ – KAZAKHSTAN 7

19-1 r KURALES Vadim M

19-2 g MUKHIN Alexandr M

19-3 y GENEVA Milana F

19-4 b RAKISHEVA Aisha F

20 ROU – ROMANIA

20-1 r BUTA George M

20-2 g COLTEA George M

20-3 y MEZDREA Andreea F

20-4 b TOLMACHEVA Anastasia F

21 BEL – BELGIUM

21-1 r CLAUDE Florent M

21-2 g LANGER Thierry M

21-3 y LIE Lotte F

21-4 b CLOETENS Maya F

22 BUL – BULGARIA 8

22-1 r VASILEV Konstantin M

22-2 g ILIEV Vladimir M

22-3 y HRISTOVA Lora F

22-4 b ZDRAVKOVA Maria F

23 GBR – GREAT BRITAIN

23-1 r BENSON Graham M

23-2 g CHRONICLE Matthew M

23-3 y DUPONT Chloe F

23-4 b PENDRY Shawna F

24 MDA – MOLDOVA

24-1 r MAKAROV Maksim M

24-2 g USOV Mihail M

24-3 y MAKAROVA Aliona F

24-4 b STREMOUS Alina F