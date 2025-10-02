Il ritorno di Lisa Vittozzi: una lunga e appassionata intervista sul nuovo numero di Azzurra

“Ho avuto paura di non fare le Olimpiadi. E continua ad oggi ad essere la mia paura, perché ho paura che il male possa tornare. Non ho niente di patologico, i medici mi hanno rassicurata, ma è una cosa mia psicologica. Ad un certo punto il mio fisico ha deciso di non sostenermi più, forse di testa ero stressata, mi sentivo troppo stanca, troppo al limite. Di conseguenza tutto il castello è crollato“. Si tratta solo di un estratto della lunga intervista a Lisa Vittozzi che potrete trovare sul n.6 di Azzurra, la rivista mensile di OA Sport.

La fuoriclasse sappadina, reduce da un’annata forzatamente sabbatica a causa di un infortunio alla schiena che l’ha costretta a fermarsi per tanti mesi, è pronta a rimettersi in gioco con la consueta determinazione che l’ha sempre contraddistinta. Perché è nelle difficoltà che ha sovente trovato dentro se stessa una incrollabile volontà per ribaltare un destino avverso. La classe 1995 si è raccontata a cuore aperto, facendo emergere la donna prima ancora che l’atleta. È emersa tutta la sensibilità di una ragazza ferita, ma mai doma e che anela l’ennesima redenzione.

All’interno della rivista troverete anche una intervista a Dominik Fischnaller, con il quale siamo entrati in profondità relativamente al nuovo budello di Milano Cortina 2026. Come avrete capito, il focus di Azzurra, a partire dal mese di ottobre, sarà incentrato sull’avvicinamento ai Giochi Invernali del prossimo anno. Non mancheranno le consuete rubriche (“Domande e risposte”, “C’era una volta in Italia…”, “Saranno Campioni”), potrete leggere un editoriale sui volti nuovi azzurri verso Los Angeles 2028, nonché l’immancabile pagellone di settembre e, infine, una panoramica sui tanti eventi che ci attendono in questo mese di ottobre.

