Basket, Reggio Emilia domina il Bashkimi in Europe Cup

Secondo successo in due partite per l’Unahotels Reggio Emilia in Europe Cup e gli emiliani liquidano senza problema i kossovari del Bashkimi per 100-65. Match a senso unico fin dal primo quarto, dominato dai ragazzi di Dimitris Priftis, che chiudono con i 16 punti di Jaylen Barford e i 14 punti di Kwan Cheatham Jr.

Partenza forte di Reggio Emilia, che sotto i colpi di Barford piazza un primo parziale di 14-2 nei primi tre minuti del match. Il Bashkimi non trova soluzioni offensive e Cheatham Jr firma il +15 a metà quarto. Prova una reazione la squadra kossovara, ma è poca cosa e così Reggio Emilia può chiudere il primo quarto in vantaggio per 31-17.

Alza un po’ il piede dall’acceleratore la squadra di casa nel secondo quarto, con il Bashkimi che trova qualche canestro in più, ma soprattutto è Reggio Emilia che in attacco non è letale come nei primi dieci minuti. Resta avanti senza patemi la squadra di Priftis, ma non dilaga, anche se nel finale dà uno strappo e va al riposo in vantaggio 52-38.

A chiudere la pratica, però, l’avvio di secondo tempo, quando Reggio Emilia piazza un parziale di 11-0, vola sul +25 e può gestire il vantaggio senza patemi fino alla fine. Il terzo quarto, infatti, si chiude sul 81-51 e negli ultimi 10 minuti si gioca più per le statistiche e il quoziente punti e alla fine la Unahotels Reggio Emilia si impone 100-65. Top scorer per gli emiliani è Jaylen Barford con 16 punti, ma in doppia cifra anche Cheatham Jr., Vitali, Uglietti e Smith; mentre per il Bashkimi ci sono i 19 punti di Isaiah Cousins.