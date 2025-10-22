Basket, Luca Banchi: “Mini-raduno positivo, soddisfatto del livello di partecipazione”

Concluso il primo raduno dell’era Luca Banchi. Al PalaTiziano di Roma un gruppo di azzurri con vista sul futuro si è ritrovato per tre giorni che hanno permesso al nuovo ct azzurro di fare il punto. Il programma è stato cambiato dai tragici eventi avvenuti poco lontano da Rieti che hanno portato la RSR Sebastiani a rinunciare alla disputa dello scrimmage con l’Italia.

Così Banchi al termine del raduno: “Siamo arrivati a conclusione di questo mini-raduno con un bilancio decisamente positivo che testimonia la qualità degli atleti coinvolti. Sono molto soddisfatto del livello di partecipazione di ognuno di loro, a riprova del fatto che indossare la maglia della Nazionale permette di moltiplicare le proprie risorse. Questi giocatori sono dotati di talento speciale, sotto il profilo tecnico, fisico, ed atletico. Sono qualità che hanno permesso loro di catturare la nostra attenzione, di fargli meritare questa convocazione, e che a breve-medio termine gli permetteranno di diventare atleti capaci di aspirare alla maglia della Senior.

Il tema del lavoro di questi giorni a Viale Tiziano: “In questi giorni abbiamo voluto lavorare su concetti semplici e riproducibili che mi auguro ognuno di loro possa assorbire e trasferire nelle proprie realtà sportive. L’intento è quello di poter contaminare i club, i tecnici e compagni di squadra con il loro entusiasmo e il desiderio di voler migliorare. Un ringraziamento particolare voglio rivolgerlo alla città di Roma, che ci ha messo nelle condizioni ideali e dato l’opportunità di allenarci in strutture efficienti. Ringrazio la Federazione per l’invidiabile organizzazione e ringrazio soprattutto i club che hanno messo i propri atleti a nostra disposizione. La speranza è quella di aver contribuito alla valorizzazione del loro impegno e del loro sacrificio, testimoniando l’attenzione che c’è nei confronti degli atleti“.

Il raduno ha visto arrivare tra i presenti Leonardo Marangon al posto di Francesco Ferrari. L’Italia disputerà la sua prima partita di qualificazioni ai Mondiali del 2027 contro l’Islanda il 27 novembre a Tortona contro l’Islanda.