Basket femminile, colpo esterno di Schio in Eurolega. Il Famila vince soffrendo con il Flammes Carolo

Colpo esterno del Famila Schio nella terza giornata dell’Eurolega. La squadra veneta sbanca il campo del Flammes Carolo, imponendosi per 81-79 al termine di una partita combattutissima e che ha visto le francesi trovare anche quella che sarebbe stata la tripla della vittoria, ma per fortuna arrivata a tempo scaduto. Si tratta del secondo successo europeo per Schio, che mantiene così il secondo posto in classifica nel gruppo B dietro al Galatasaray con cui si giocherà probabilmente il primato del girone nella sfida casalinga del prossimo turno.

La miglior marcatrice di Schio è stata Cecilia Zandalasini con 15 punti, ma fondamentale anche la doppia doppia di Jessica Shepard, che ha concluso con 14 punti e 10 rimbalzi. In doppia cifra ha chiuso anche un’ottima Costanza Verona con 13 punti. Alle francesi, invece, non sono bastati i 14 punti di Coline Franchelin.

Schio parte male ed è sotto 12-6 sotto i colpi di una scatenata Dixon che domina sotto canestro. Le triple di Verona e Conde danno una scossa al Famila e poi Shepard firma il -1 (20-21). Mestdagh entra e spara subito due triple che valgono il vantaggio del Famila alla prima sirena (31-26). Zandalasini e Shepard costruiscono un bel parziale per le venete, che toccano anche il +10 nel secondo quarto (38-28). Il Flammes, però, rientra con Franchelin e pareggia sul 40-40. All’intervallo le francesi sono avanti 47-46.

Inizio complicato di terzo quarto per Schio, che subisce i canestri di Brochant e Madjo. Zandalasini e Steinberga suonano la carica e poi ci pensa Giorgia Sottana con due triple a dare il nuovo vantaggio al Famila (63-62). Si entra negli ultimi dieci minuti, però, con Carolo avanti di tre punti (68-65). Shepard e Zandalasini firmano il nuovo sorpasso (72-77), ma il finale è decisamente scoppiettante. Zandalisini segna il +6 a due minuti e mezzo dall’ultima sirena, ma Carolo accorcia sul -1. Zandalasini segna un solo libero e lascia ancora una speranza alle francesi, ma per fortuna la tripla di Hirsch arriva a tempo scaduto. Gli arbitri controllano anche l’instant replay ed il canestro viene annullato, con Schio che può festeggiare.

IL TABELLINO DELLA PARTITA

FLAMMES CAROLO BASKET – BERETTA FAMILA SCHIO 79-81 (26-31, 21-15, 21-19, 11-16)

Carolo: Brochant 9, Franchelin 14, Magassa, Jerome 12, Strunc 11, Dixon 12, Joens 9, Madjo 5, Hirsch 3, Gomis 4

Schio: Mestdagh 8, Sottana 8, Zanardi, Verona 13, Conde 7, Steinberga 9, Andrè 2, Zandalasini 15, Badiane 5, Keys, Shepard 14