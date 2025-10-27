Basket, Antonini tuona: “La Shark da dicembre non giocherà più a Trapani”

Termina nel peggiore dei modi l’incredibile duello tra il presidente della Trapani Shark Valerio Antonini e le autorità amministrativi della città. Il parere legale richiesto per accertare la convenzione tra la società siciliana ed il palazzetto del Comune sembra aver dato ragione all’ente territoriale, scatenando l’ira del patron della squadra siciliana.

Nonostante l’amministrazione avesse comunque concesso alla squadra isola di disputare l’intera stagione nel palazzetto, il presidente della Trapani Shark, con parole molto dure, ha preso una decisione che ha dell’incredibile. Queste le affermazioni di Antonini, riportate da basketinside: “Mi sono stufato, mi hanno rotto le scatole adesso basta. Ho dato mandato al mio team per definire accordi con un palazzetto in Sicilia dove ci trasferiremo. Ci sono gia 3 palasport che hanno manifestato l’interesse ad ospitarci e annuncio già da adesso che dal 15 dicembre, con la partita contro Udine, noi lasceremo Trapani. Notizia definitiva, ci alleneremo solamente in città per poi spostarci e comunicheremo più avanti tutte le modalità di accesso ai tifosi per gli abbonamenti e biglietti”.

Trapani quindi, a partire dal 15 dicembre, non giocherà più le partite casalinghe sul parquet della propria città ma sarà costretta ad una vera e propria emigrazione. Presa di posizione durissima quella del presidente che, prima ancora di aspettare un comunicato ufficiale da parte dell’amministrazione, già ha preso la sua decisione. Resterà da capire quale effetto avrà questa scelta su una squadra che ha rimediato domenica la sua prima sconfitta in campionato.