Altra farsa a Trapani: partita interrotta con Trento dopo 5 minuti. Lacrime tra il pubblico

Un’altra farsa quella andata in scena a Trapani, con gli Shark che si presentano ancora con un roster limitato contro la Dolomiti Energia Trentino in Serie A chiudendo il match dopo neanche 6’ sul punteggio di 11-26 per mancanza del numero sufficiente di giocatori in campo come da regolamento. Adesso bisognerà attendere gli sviluppi anche al di fuori del campo, con la squadra siciliana che rischia un’ulteriore multa con annessa penalizzazione ma anche qualcosa di più.

L’Aquila chiaramente si presenta a ranghi pressoché completi e impone il suo ritmo fin da subito, trovandosi già sul 0-6 dopo appena due minuti. Martinelli – giovane classe 2008 – segna la tripla del 3-9, con Jakimowski che fa 2/2 in lunetta per il 3-11. Patti emula il compagno dopo dopo dall’arco (6-11), ma la sfida si gioca in un clima surreale anche sugli spalti con parte dei tifosi assenti.

La Dolomiti Energia continua a fare il suo gioco e chiaramente scappa nel punteggio (8-22), con Patti ancora a segno da tre per l’onore di cronaca (11-22). Bayehe fa 2/2 a cronometro fermo per il 11-26, con i giocatori di Trapani che si fanno espellere per somma di falli e chiudere la partita dopo neanche cinque minuti dalla palla a due. I padroni di casa si congedano comunque dal pubblico di Trapani che li applaude per aver onorato la maglia fino alla fine, con i soli Patti, Martinelli e Giacalone a referto per gli Shark. Adesso si attendono ulteriori provvedimenti da FIP e Lega Basket, con la squadra siciliana che non merita di finire in questo modo visti i risultati sportivi tra la scorsa stagione quando è ritornata in Seri A e anche l’avvio di quella attuale.