Badminton, Giovanni Toti vince l’Egypt International! Annullati sei match-point: successo dopo due anni

Giovanni Toti ha vinto l’Egypt International, torneo internazionale di badminton andato in scena a Il Cairo (Egitto). L’azzurro ha sconfitto il canadese Xiaodong Sheng in una vibrante finale chiusa al terzo set con il punteggio di 21-15, 20-22, 22-20. Il nostro portacolori è stato superlativo nella terza frazione: sotto per 14-20, ha annullato sei match-point consecutivi e si è imposto ai vantaggi.

Successo rilevante per il 24enne, numero 117 del ranking BWF, che in stagione non si era mai spinto oltre gli ottavi di finale nei tornei internazionali e che è così tornato sul podio dopo il terzo posto a El Salvador nel 2023 e le seconde piazze in Suriname e in Guatemala, sempre due anni fa. L’ultimo successo in un evento mondiale risale all’8 ottobre 2023, quando dettò legge a Maracay (Venezuela).

Giovanni Toti, che ha partecipato alle Olimpiadi di Parigi 2024, è salito sul gradino più alto del podio ed è stato affiancato da Fabio Caponio, terzo dopo aver perso la semifinale proprio contro Sheng (numero 99 del mondo). Terza piazza in doppio per Martina Corsini ed Emma Piccinin, che avevano perso la semifinale contro le svizzere Amiguet e Racloz, poi capaci di vincere il trofeo.