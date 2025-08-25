Badminton
Badminton, Mondiali 2025: risultati 25 agosto. Eliminato Giovanni Toti, avanti Shi Yuqi e Loh Kean Yew
Va in archivio all’Adidas Arena di Parigi, in Francia, sede dei tornei delle Olimpiadi dello scorso anno, la prima giornata dei Mondiali 2025 di badminton: nel tabellone di singolare maschile viene eliminato l’azzurro Giovanni Toti, superato nei trentaduesimi dal taiwanese Lee Chia Hao per 24-22 21-11 in 36 minuti.
Nello stesso tabellone l’atleta di Singapore Loh Kean Yew, campione del mondo 2021, supera per 21-15 21-12 in 31 minuti il rappresentante delle Mauritius Georges Julien Paul, mentre il malese Lee Zii Jia, al rientro agonistico dopo cinque mesi di assenza per infortunio, viene eliminato per 17-21 11-21 in 41 minuti dal sudcoreano Jeon Hyeok-jin.
Vincono i padroni di casa francesi Christo Popov, che supera l’atleta di Macao, Pui Pang Fong, per 21-15 21-16, ed Alex Lanier, che regola il thailandese Kantaphon Wangcharoen per 21-12 22-20, mentre il numero uno del mondo, il cinese Shi Yuqi, piega l’indiano Lakshya Sen per 21-17 21-19.
Nel singolare femminile la testa di serie numero uno, la sudcoreana An Seyoung, liquida la belga Clara Lassaux per 21-5 21-8 in appena 29 minuti di gioco, mentre la cinese Chen Yufei elimina la padrona di casa francese Anna Tatranova in 35 minuti con lo score di 21-10 21-12.
La sorpresa di giornata, invece, viene firmata dalla vietnamita Nguyễn Thùy Linh, che regola la testa di serie numero 10, nonché campionessa del mondo nel 2013, la thailandese Ratchanok Intanon, in due game con il punteggio di 21-17 21-18.
MONDIALI BADMINTON 2025 – RISULTATI 25 AGOSTO
Singolare maschile – Trentaduesimi di finale
Shifeng Li 1-2 Yushi Tanaka
Hongyang Weng 2-0 Jack Yu
Zii Jia Lee 0-2 Hyeok-Jin Jeon
Kean Yew Loh 2-0 Georges Julien Paul
Dicky Dwi Pangestu 1-2 Aria Dinata
Victor Lai 2-0 Edward Lau
Guangzu Lu 2-1 Jason Teh Jia Heng
Christo Popov 2-0 Pang Fong Pui
Duc Phat Le 1-2 Julien Carraggi
Chia Hao Lee 2-0 Giovanni Toti
Alex Lanier 2-0 Kantaphon Wangcharoen
Yuqi Shi 2-0 Lakshya Sen
Ka Long Angus Ng 2-1 Collins Valentine Filimon
Harry Huang 1-2 Kalle Koljonen
Kodai Naraoka 2-0 Dumindu Abeywickrama
Brian Yang 0-2 Nhat Nguyen
Singolare femminile – Trentaduesimi di finale
Stefani Stoeva 1-2 Ishika Jaiswal
Pornpawee Chochuwong 2-0 Yue Hooi
Jia Min Yeo 2-0 Thet Thuzar
Michelle Li 2-0 Natsuki Nidaira
Fadilah Shamika Mohamed 0-2 Kirsty Gilmour
Mia Blichfeldt 2-0 Shuo Yun Sung
Ozge Bayrak 2-0 Tiffany Ho
Busanan Ongbamrungphan 2-0 Tereza Svabikova
Yufei Chen 2-0 Anna Tatranova
Ratchanok Intanon 0-2 Thuy Linh Nguyen
Milena Schnider 0-2 Julie Dawall Jakobsen
Ranithma Liyanage 1-1 (ritiro Darragh) Rachael Darragh
Se-Young An 2-0 Clara Lassaux
Gregoria Mariska 2-0 Petra Maixnerova
Yu-Jin Sim 2-0 Wen Yu Zhang
Ines Castillo 1-2 Yvonne Li
Doppio maschile – Trentaduesimi di finale
Kenya Mitsuhashi/Hiroki Okamura 0-2 Junaidi Arif/Roy King Yap
Gi-Jung Kim/Sa-Rang Kim 2-0 Cheuk Him Law/Shing Choi Yeung
Eloi Adam/Leo Rossi 2-0 Rory Easton/Alex Green
Jiri Kral/Ondrej Kral 2-1 Fabricio Farias/Davi Silva
Daniel Franco/Rodrigo Sanjurjo 0-2 Christopher Grimley/Matthew Grimley
Christopher Martinez/Jonathan Solis 0-2 Malik Bourakkadi/Kenneth Neumann
Kuei Chun Hung/Chun Wai Lui 2-0 Kevin Lee/Ty Alexander Lindeman
Ivan Rusev/Iliyan Stoynov 0-2 Rasmus Kjaer/Frederik Soegaard Mortensen
Zhi Yi Chen/Presley Smith 2-0 Peeratchai Sukphun/Pakkapon Teeraratsakul
Alexander Dunn/Adam Pringle 2-0 Yann Orteu/Minh Quang Pham
Eng Keat Koh/Junsuke Kubo 2-0 Agil Gabilov/Dicky Dwi Pangestu
Solomon Padiz Jr./Julius Villabrille 2-0 Koceila Mammeri/Youcef Sabri Medel
Dinh Hoang Nguyen/Dinh Manh Tran 2-0 Izak Batalha/Matheus Voigt
Christo Popov/Toma Popov 2-0 Keith Edison/Jack Yu
Jonathan Lai/Nyl Yakura 0-2 Ruben Garcia/Carlos Piris
Kuang Heng Liu/Po Han Yang 2-0 Hariharan Amsakarunan/Ruban Kumar Rethinasabapathi
Doppio femminile – Trentaduesimi di finale
Lok Lok Lui/Hiu Yan Tsang 2-0 Cloe Brand/Julie Franconville
Selin Huebsch/Amelie Lehmann 2-0 Jaqueline Lima/Samia Lima
Nicole Albo/Eleanor Christine Inlayo 2-0 Mysha Khan/Taabia Khan
Lucie Amiguet/Caroline Racloz 2-1 Paulina Hankiewicz/Kornelia Marczak
Gabriela Stoeva/Stefani Stoeva 2-0 Rutaparna Panda/Swetaparna Panda
Mihaela Chepisheva/Tsvetina Popivanova 0-2 Polina Buhrova/Yevheniia Kantemyr
Serena-Au Yeong/Anna Hagspiel 0-2 Paula Lopez/Lucia Rodriguez
Priya Konjengbam/Shruti Mishra 0-2 Margot Lambert/Camille Pognante
Laksika Kanlaha/Phataimas Muenwong 1-2 Gronya Somerville/Angela Yu
Fadilah Shamika Mohamed/Tracy Naluwooza 0-2 Kirsten de Wit/Mariia Stoliarenko
Shuo Yun Sung/Chien Hui Yu 2-0 Orla Flynn/Moya Ryan
Tea Margueritte/Flavia Vallet 2-0 Hasini Ambalangodage/Hasara Wijayarathne
Julie MacPherson/Ciara Torrance 2-0 Isuri Attanayake/Sithumi de Silva
Abbygael Harris/Lizzie Tolman 2-1 Nikol Carulla/Carmen Maria Jimenez
Sian Kelly/Annie Lado 0-2 Lauren Lam/Allison Lee