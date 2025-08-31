Seguici su
LEGGI OA SPORT e AZZURRA SENZA PUBBLICITÀ
ABBONATI

Badminton

Badminton, Mondiali 2025: risultati 31 agosto. Assegnati i titoli iridati a Parigi: i nomi dei nuovi campioni

Pubblicato

5 minuti fa

il

Per approfondire:
Akane Yamaguchi
Akane Yamaguchi / IPA Sport

Va in archivio all’Adidas Arena di Parigi, in Francia, sede dei tornei delle Olimpiadi dello scorso anno, l’edizione 2025 dei Mondiali di badminton: nella settima ed ultima giornata vanno in scena tutte le finali dei cinque tabelloni iridati.

Nel singolare maschile il cinese Shi Yu Qi rimonta e batte il thailandese Kunlavut Vitidsarn per 19-21 21-10 21-18 in un’ora e 17 minuti, mentre dura meno della metà l’ultimo atto del singolare femminile, con la nipponica Akane Yamaguchi che liquida la cinese Chen Yu Fei per 21-9 21-13 in 37 minuti.

Nel doppio maschile i sudcoreani Kim Won Ho/Seo Seung Jae regolano i cinesi Chen Bo Yang/Liu Yi per 21-17 21-12 in 40 minuti, mentre nel doppio femminile la finale più lunga di giornata vede le cinesi Liu Sheng Shu/Tan Ning superare le malesi Tan Pearly/Thinaah Muralitharan per 21-14 20-22 21-17 in un’ora e 23 minuti, infine nel doppio misto i malesi Chen Tang Jie/Toh Ee Wei battono i cinesi Jiang Zhen Bang/Wei Ya Xin per 21-15 21-14 in 40 minuti.

MONDIALI BADMINTON 2025 – RISULTATI 31 AGOSTO

Singolare maschile – Finale
Shi Yu Qi (Cina, 1) b. Kunlavut Vitidsarn (Thailandia, 3) 19-21 21-10 21-18 in 1:17

Singolare femminile – Finale
Akane Yamaguchi (Giappone, 5) b. Chen Yu Fei (Cina, 4) 21-9 21-13 in 0:37

Doppio maschile – Finale
Kim Won Ho/Seo Seung Jae (Corea del Sud, 1) b. Chen Bo Yang/Liu Yi (Cina, 11) 21-17 21-12 in 0:40

Doppio femminile – Finale
Liu Sheng Shu/Tan Ning (Cina, 1) b. Tan Pearly/Thinaah Muralitharan (Malesia, 2) 21-14 20-22 21-17 in 1:23

Doppio misto – Finale
Chen Tang Jie/Toh Ee Wei (Malesia, 4) b. Jiang Zhen Bang/Wei Ya Xin (Cina, 2) 21-15 21-14 in 0:40

Argomenti correlati:
Pubblicità