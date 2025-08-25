Badminton
Badminton, Giovanni Toti eliminato al primo turno dei Mondiali a Parigi
Iniziano questa mattina all’Adidas Arena di Parigi, in Francia, sede dei tornei delle Olimpiadi dello scorso anno, i Mondiali 2025 di badminton: esce subito di scena l’unico azzurro qualificato nel tabellone di singolare maschile, Giovanni Toti, eliminato nei trentaduesimi.
La rassegna iridata dell’atleta azzurro dura 36 minuti: nel sesto match di giornata sul Court 4 tanto serve al rappresentante di Cina Taipei, nonché numero 20 del ranking mondiale, Lee Chia Hao, per avere ragione di Giovanni Toti, sconfitto in due game con lo score di 24-22 21-11.
L’azzurro, sotto di cinque punti nel primo parziale, riesce a recuperare ed a procurarsi poi tre game point, senza riuscire a sfruttarli, consentendo poi all’avversario di spuntarla ai vantaggi. Nella seconda frazione, invece, l’asiatico prende subito margine e va a chiudere il match senza ulteriori patemi.
Domani toccherà all’altra azzurra presente ai Mondiali, ovvero Yasmine Hamza, che nei trentaduesimi del singolare femminile sarà opposta alla statunitense Zhang Beiwen, numero 27 del mondo, nel nono match a partire dalle ore 9.10 sul Court 3, con inizio stimato attorno alle 15.50.